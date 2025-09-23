Caguas se llena de franquicias locales para emprender

Expo Franquicias Caribe regresa en su octava edición, y por segunda vez al municipio de Caguas, los días 3 y 4 de octubre, evento en el que se dan cita más de un millar de empresarios, inversionistas y personas que desean emprender.

Ricardo Rivera Badía, consultor en franquicias y productor del evento, indicó a El Nuevo Día que, distinto a pasadas ediciones en las que hubo representación de franquicias de otros países de la región, en esta ocasión el enfoque será el promocionar solo franquicias locales.

La octava edición contará con la participación de más de una veintena de empresas puertorriqueñas, entre ellas algunas que expondrán por primera vez. “Tenemos un grupo de franquicias nuevas que no habían estado antes”, dijo el consultor.

Una de esas empresas es French Tulip, que se especializa en arreglos florales para distintas ocasiones, y estará promocionando la venta de sus franquicias en la Expo.

La franquicia Dr. Bizarro es uno de los negocios locales que ha participado en Expo Franquicias Caribe. (Suministrada)

Retro Grill es otra de las franquicias nuevas que dirá presente. Este negocio es un restaurante temático, inspirado en los años 80 y 90, con un menú de carnes a la barbacoa y comida criolla. Y Charlie’s Oriental Flavor también participará por primera vez, en la que presentará su concepto de restaurante de comida china, pero al estilo dominicano- boricua.

Los asistentes podrán conocer de primera mano a los fundadores de estas franquicias, sus ofertas y modelos de negocio. Rivera Badía sostuvo que en las pasadas ediciones de Expo Franquicias han asistido personas que se han convertido en dueños operadores al adquirir una o más franquicias.

Asimismo, empresarios han ido a buscar orientación sobre cómo funciona el modelo de franquicias. Y tras la experiencia, han abierto negocios bajo dicho modelo, y mencionó como ejemplo a la franquicia Sabor Frappé, fundada en 2013, que hoy tiene más de 40 localidades en la isla.

De otro lado, Expo Franquicias 2025 contará con una agenda de charlas educativas y conferencias especializadas sobre temas medulares para el desarrollo y crecimiento de la industria de franquicias en la isla.

Ambos días habrá varias conferencias gratuitas sobre temas empresariales y de franquicias. (Suministrada)

Señaló el entrevistado que expertos locales compartirán estrategias y experiencias que servirán de guía, tanto para empresarios que desean expandir su marca, como para aquellos que exploran convertirse en franquiciados.

“Nuestro compromiso seguirá siendo el educar sobre la industria de las franquicias y visibilizar a las marcas locales para ayudarlas a crecer dentro y fuera de Puerto Rico”, enfatizó Rivera Badía.

Entre los temas que se presentarán habrá charlas sobre cómo comprar una franquicia, cómo proteger la propiedad intelectual del negocio, cómo financiar la adquisición de una tienda y cómo convertir un negocio existente al modelo de franquicia.