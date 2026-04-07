Carlos Iguina Oharriz se mueve de Multinational a MCS

Jim O’Drobinak, principal oficial ejecutivo de Medical Card System, Inc. (MCS), anunció el nombramiento de Carlos R. Iguina Oharriz como presidente de MCS Life Insurance Company y MCS General Insurance Agency (GIA).

“Carlos Iguina Oharriz ha dedicado 15 años a desarrollar una organización altamente exitosa como presidente y miembro de la Junta de Multinational Life Insurance Company, y vicepresidente de la Junta de Directores de Multinational Insurance Company. Su sólida reputación como estratega de seguros en Puerto Rico ayudará al equipo de MCS a expandir nuestras líneas de negocio comercial y de seguros", expresó O’Drobinak, principal oficial ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de MCS.

“Su amplio conocimiento de los productos, así como sus relaciones con clientes y prospectos comerciales, lo convierten en una pieza clave para nuestro equipo ejecutivo”, añadió.

PUBLICIDAD

Iguina Oharriz, se informó en comunicado de prensa, se centrará en los esfuerzos de MCS Life para mantener el crecimiento de la línea de negocio comercial, mejorar el rendimiento de sus productos y fortalecer sus relaciones con corredores. También trabajará para fortalecer MCS GIA mediante la ampliación de la cartera de productos suplementarios.

Iguina Oharriz cuenta con más de tres décadas de experiencia en los sectores legal, financiero y de seguros en Puerto Rico. Antes de incorporarse a Multinational, fundó el bufete Iguina Oharriz en 1998. Además, ha contribuido a la profesionalización de la gerencia deportiva y al fortalecimiento institucional del béisbol en Puerto Rico como presidente y copropietario de los Cangrejeros de Santurce, y miembro de la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Me siento profundamente honrado por la confianza que MCS y Jim han depositado en mí para asumir este rol. Espero contribuir a ampliar el alcance y la diversificación de nuestros productos y servicios, junto con este equipo excepcional y la comunidad de corredores de seguros, como líderes del mejor plan de salud en Puerto Rico”, expresó Iguina.

O’Drobinak también señaló que Roberto Pando continuará como presidente de MCS Advantage. MCS Advantage es el único plan en Puerto Rico que ha recibido la calificación de 5 estrellas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) por tercer año consecutivo y es el plan Medicare Advantage de 5 estrellas más grande de todo Estados Unidos por segundo año consecutivo.