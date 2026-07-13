“Casi restablecido” el servicio de internet de Liberty tras rotura de fibra óptica

Liberty Puerto Rico informó que el servicio de internet para clientes de Levittown, Bayamón, Cataño y Toa Baja se ha restablecido en 75%, luego de que un corte de fibra accidental causara una avería este lunes.

“Al momento ya estamos en 75% con los módems registrados arriba. Estimamos que va llegar al 100% en 25 minutos”, informó Giovanna Ramírez de Arellano, directora senior de comunicaciones y responsabilidad corporativa de Liberty.

Con ese estimado, la avería se subsanaría antes de las 7:00 p.m. del lunes.

La ejecutiva explicó que, “mientras instalaban una valla de seguridad en la carretera cerca del área de la cárcel federal en Guaynabo, accidentalmente impactaron nuestra fibra óptica. Esto causó la interrupción de servicio”.

“Nuestros equipos técnicos están trabajando activamente para restablecer el servicio lo antes posible. Ya el servicio está casi restablecido en su totalidad y los trabajos deben completarse pronto”, afirmó la ejecutiva sobre la avería provocada por personal ajeno a la proveedora de telecomunicaciones. “Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su paciencia mientras completamos la restauración”.

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De otra parte, Remy Obleas, vicepresidente de Finanzas y Recursos Humanos de Liberty, confirmó que la empresa cesanteó recientemente a 12 empleados del área de redes, lo cual atribuyó a un proceso de “innovación continua”.

“Al automatizar ciertas funciones que se hacían de forma manual, se eliminaron algunas posiciones existentes en la estructura organizacional”, expuso por escrito.

Sobre esta situación, Aramis Cruz Domínguez, presidente de la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico (CWA Local 3010), denunció mediante comunicado que “están sustituyendo empleos estables y de alta calidad, desempeñados por trabajadores comprometidos y altamente capacitados, por mano de obra contratada con condiciones más precarias. Este patrón de actuación es totalmente inaceptable”.

Pero Obleas recalcó que “ninguno de los empleados ha sido ni será sustituido por contratistas”.

A su vez, la Unión que representa a los empleados de Liberty Mobile en Puerto Rico y las Islas Vírgenes sostuvo que las cesantías están en violación del convenio colectivo.

Obleas rechazó esa premisa.