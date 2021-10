El jueves, 21 de octubre la industria de mercadeo y publicidad se reencuentra en el Coca-Cola Music Hall para celebrar la Semana de Mercadeo en el SME Marketing Summit. Utilizando como consigna: Stop Marketing, Start Mattering, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) regresa a eventos presenciales con un enfoque en mercadeo con propósito. Para dicho evento se requerirá el uso de mascarillas y evidencia de vacunación contra el Covid-19.

La asociación abre el evento con la presentación del nuevo estudio: Ciudadanos y Marcas con Propósito comisionado a Estudios Técnicos, Inc. Anitza M. Cox, directora de la división de análisis y política social, ofrecerá un recuento de los hallazgos sobresalientes de este estudio, enfocado en medir la precepción del consumidor puertorriqueño en cuanto a las situaciones económicas, sociales y ambientales del país, indagando en cómo estas inciden en su comportamiento y relación con las marcas.

“Es momento de reconectar con nuestros colegas y ampliar las oportunidades de negocio en un ambiente seguro. Hemos preparado un programa educativo bien robusto con datos nuevos del consumidor local y temas que giran alrededor de mercadeo con propósito, mejores prácticas, tendencias y metodologías probadas para ayudar a las marcas a crecer en este nuevo mundo de negocios post pandemia. Además, maximizaremos el uso de la tecnología para integrar conferenciantes internacionales de alto calibre vía livestream,” expresó José “Pepe” Pando, director del Comité Organizador del evento. El evento también incluye un área de exhibidores y se anunciarán los ganadores a los Premios a la Excelencia en Mercadeo 2021.

PUBLICIDAD

El programa educativo continúa con el panel Marcas con Propósito que integra datos del estudio 2021 Brand Asset Valuator y contará con la participación de Andrés Rodríguez de VMLY&R y BAV Group; Lisamarie Pérez de Unilever Puerto Rico y Alejandro M. Flores de Pernod Ricard. Seguido por el orador internacional, Ken Muench, CMO de Yum! Brands y cofundador de The Collider Lab. En su livestream titulado Relevance, Ease, Distinctiveness: The 3 Ingredients of Leading Brand, Muench ofrecerá metodologías probadas para ayudar a las marcas a alcanzar campañas transcendentales. La mañana cierra con una primera ronda de ganadores de los Premios a la Excelencia en Mercadeo.

Luego del receso de almuerzo y networking, se ofrecerán presentaciones cortas enfocadas en tendencias como Reels: Your Brand on Stage por Juan Pablo Morales de Cisneros Interative; eGaming / eSports por Rodrigo Figueroa de FIReSPORTS; Connected TV por Germán Herebia de Growth Digital; y The Evolution of Trade Marketing por Héctor M. Rosa de AGNITU. El tema de diversidad, equidad, inclusión y participación comunitaria estará a cargo de Olga Mayoral Wilson, APR, Fellow PRSA, DE&I Communications Strategist, y Mily Hernández, APR, vicepresidenta senior de Comstat, quienes presentarán la charla ¡Que viva la diferencia! con casos basados en experiencia e investigación.

Para ayudar a las marcas a convertir clientes en superfans y así triplicar los referidos, se une vía livestream la conferenciante internacional Brittany Hodak, cofundadora de The Superfan Company, con la presentación Creating Superfans. La tarde concluye con la segunda ronda de ganadores de los Premios a la Excelencia en Mercadeo, así como el reconocimiento especial a las mejores ejecuciones de publicidad exterior en alianza con la OAAPR, el People’s Choice Award y el tan esperado cóctel de networking.