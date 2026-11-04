Celebrarán feria de empleo este viernes en San Juan

La organización Vimenti celebrará su segunda feria de empleo de 2026 este viernes, 6 de noviembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en sus instalaciones en el Residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan.

La actividad busca conectar a personas en busca de trabajo con oportunidades de empleo en distintas áreas, entre ellas servicio al cliente, mantenimiento, ventas al detal, servicio de alimentos y limpieza y servicios generales.

La participación será gratuita. Los interesados solo necesitan llevar su resumé y quienes no cuenten con uno podrán recibir asistencia para prepararlo durante la actividad. Además, tendrán orientación sobre el proceso de solicitud de empleo y podrán conocer los servicios del Programa de Empleabilidad y Carreras de la organización.

Como parte de la feria, Vimenti también participará como patrono y tendrá plazas disponibles para tutores, maestros de aprendizaje basado en proyectos y emprendimiento, ayudantes de cocina, facilitadores de educación financiera y facilitadores educativos y nutricionales, entre otros puestos.