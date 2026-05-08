Cenote Mexican and Fusion Bar abrirá en Fajardo

Con una inversión de $800,000, abrió un nuevo restaurante mexicano en Fajardo. Se trata de un restaurante llamado Cenote Mexican and Fusion Bar, un emprendimiento de Edwin Maldonado y que está ubicado en Esatern Plaza.

Según se informó en comunicado de prensa, este restaurante creará 40 empleos directos. Ya el restaurante abrió sus puertas, luego de un proceso de remodelación que tomó entre cinco a seis meses.

Este restaurante tiene acuerdos con pescaderías en la zona para comprar pescados y mariscos frescos que incorporarán en el menú, además de frutas de temporada, viandas y condimentos frescos.

1 / 17 | Conoce lo nuevo de El Conquistador Resort. El hotel El Conquistador, en Fajardo, reabrió sus puertas hace siete años y se prepara para completar sus obras de remodelación. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 17 Conoce lo nuevo de El Conquistador Resort El hotel El Conquistador, en Fajardo, reabrió sus puertas hace siete años y se prepara para completar sus obras de remodelación. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“Nuestra operación diaria está liderada por el director de Operaciones Alexis Muñiz, profesional con amplia experiencia en la industria de restaurantes en Estados Unidos y Puerto Rico, nacido y criado también en Fajardo, y el sous chef Jeremy Maldonado. Nuestro equipo, además de ofrecer una experiencia culinaria innovadora y de alta calidad, busca que la experiencia de los comensales sea una placentera desde que llega al estacionamiento hasta que se marcha”, sostuvo Maldonado.

PUBLICIDAD

El menú de Cenote incluye propuestas creativas, como sushi burritos, alitas al pastor, sushi tacos y el distintivo “Cenote Roll”, combinando sabores mejicanos y japoneses con ingredientes frescos y locales. De igual forma, en la coctelería ofrecen el trago denominado El Cenote, que es un Mezcal licor de habanero, con jugos del país y tintura de ají picante, y el Taíno Maya, que es un “Old Fashioned” de la casa hecho con un ron de Vieques.

La apertura oficial se llevará a cabo este sábado, 9 de mayo a partir de las 5:00 p.m.

Size: Medium

263 words1611 characters11 lines1.571 inches