Chick-fil-A ofrecerá desayuno gratis en sus seis localidades en la isla

El cliente podrá escoger entre un sándwich de pollo Chick-fil-A Biscuit con Pollo o los Chick-n-Minis de cuatro unidades. Ambas opciones estarán disponibles solo durante el horario de desayuno, que es de 6:30 a.m. a 10:30 a. m. La promoción estará vigente hasta el sábado, 29 de marzo.

La promoción está limitada a uno por persona, por día, hasta agotar existencias. No se requiere comprar para solicitar la oferta. No obstante, las modificaciones no están disponibles.