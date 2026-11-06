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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Church’s Chicken niega cierre y anuncia apertura de nuevo restaurante

Además, busca llenar 160 plazas vacantes y pagará el Bono de Navidad durante noviembre

6 de noviembre de 2026 - 2:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Church's Chicken, que hoy opera 115 localidades en Puerto Rico, confirmó que en las próximas semanas abrirá su restaurante número 116, en el sector Beverly Hills de San Juan. (Ramon "Tonito" Zayas)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Tras la quiebra de Encanto Restaurants y el cierre de un centenar de restaurantes adscritos a esa empresa, la competidora cadena Church’s Chicken desmintió un posible cierre de sus operaciones.

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La información que circula sobre un supuesto cierre de Church’s Chicken en Puerto Rico es falsa. Seguimos aquí, trabajando con entusiasmo, agradecidos por el respaldo del pueblo puertorriqueño y comprometidos con continuar sirviendo alegría”, expresó Joamanda Morales, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Larrea, operador de la franquicia Church’s Chicken en Puerto Rico.

Morales hizo referencia a una imagen que circula en redes sociales, en la que se anuncia el supuesto cierre de los restaurantes de esta cadena a partir del 30 de noviembre de 2026, lo cual fue rechazado por la operadora.

Más aún, Grupo Larrea aseguró mediante comunicado que, “lejos de anunciar un cierre general de operaciones, la marca continúa trabajando en nuevas aperturas, oportunidades de empleo e iniciativas para fortalecer su presencia en la isla”.

Por su parte, Morales dijo que buscan llevar “tranquilidad al equipo de trabajo, invitados y todas las comunidades que nos han brindado su confianza durante tantos años”.

Como muestra inmediata, la cadena que hoy opera 115 localidades en Puerto Rico confirmó que en las próximas semanas abrirá su restaurante número 116, en el sector Beverly Hills de San Juan.

Buscan llenar 160 plazas

Asimismo, la cadena anunció que mantiene un proceso activo de reclutamiento para cubrir 160 plazas con disponibilidad inmediata en distintas localidades de Puerto Rico.

Exhortó a todos los interesados en formar parte del equipo de trabajo a llenar una solicitud de empleo a través de su portal www.serviralegria.com.

Morales destacó que “nuestro compromiso es ofrecerles estabilidad, beneficios competitivos y oportunidades reales de crecimiento, para que puedan desarrollar una carrera a largo plazo junto a nosotros. Queremos que quienes se integren a nuestro equipo encuentren mucho más que un empleo: un lugar donde puedan crecer y construir su futuro”.

El bono de Navidad llega temprano

Church’s Chicken confirmó que además pagarán el bono de Navidad el próximo 13 de noviembre.

“Lo más importante para nosotros es que nuestros empleados, invitados y las comunidades sepan que seguimos aquí, trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso de siempre. Nuestro agradecimiento es genuino, porque sin nuestra gente y sin el respaldo del pueblo puertorriqueño, nada de esto sería posible. Queremos seguir creciendo juntos y, sobre todo, continuar haciendo lo que nos apasiona: servir alegría”, concluyó Morales.

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Restaurante de cómida rápida
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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