El icónico bar “El 8 de Blanco” en Río Piedras cerró sus puertas el pasado viernes 3 de marzo, justo semanas antes de cumplir 36 de años de operación ininterrumpida.

Apesadumbrado, el propietario del local, Rafael Blanco, dijo a Negocios de El Nuevo Día que decidió tomar la decisión y cerrar el negocio que fue sustento de su familia porque entendía era el momento de poner fin a ese proyecto.

“Que otra persona venga con nuevos bríos. Si quieren continuar con la operación y que traigan nuevas ideas para continuar esto porque el camino ya está hecho”, dijo Blanco.

El 8 de Blanco fue, por décadas, el principal centro de esparcimiento para universitarios, en especial, para estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y vecinos de la urbanización Santa Rita.

El cierre del 8 de Blanco había circulado en redes sociales y El Nuevo Día visitó el comercio, pero no fue hasta este jueves, cuando este diario pudo conversar con Blanco y confirmar su decisión.

El comerciante, quien se considera una referencia en el barrio universitario, dijo que no hizo una actividad de cierre porque “yo no quiero llorar”.

“Realmente, yo estoy abierto a ofertas. Realmente, ahora mismo te puedo decir que estoy cansado”, dijo el empresario de 61 años. “No puedo continuar más con 60 años es más que suficiente, que venga otra persona que pueda continuar el legado de lo que he dejado. Es un negocio que ha durado más de 30 años, hay una labor realizada, que venga otra persona con nuevas ideas, el local está en un área estudiantil que puede seguir desarrollándose”.

Blanco indicó que mantendrá su presencia en la afamada calle Universidad, pues su esposa, propietaria de la pizzería El Encuentro, continuará operando.

El Ocho de Blanco, una icónica barra ubicada al centro de la avenida Universidad, abrió sus puertas un 22 de marzo de 1987. Blanco reiteró que está escuchando ofertas para el local, pero fue enfático en decir que no será él quien siga con el negocio. No precisó cuántos empleados quedaban al momento de cerrar las puertas, pero afirmó que ya no eran muchos, pues fue poco a poco preparando el cierre en un negocio que identificó como “el curso 101 de los estudiantes de Río Piedras”, en reference a la numeración que se utiliza para identificar los cursos básicos en la Universidad de Puerto Rico.

“Había pocos empleados ya. No era como antes ya la operación. La operación había bajado después de la pandemia porque todo cambió”, afirmó. “Pero tenemos la esperanza que Río Piedras mejore porque hay un movimiento de mujeres que sacan la cara por Río Piedras y hay un movimiento chévere y ojalá que El Ocho caiga en un grupo de jóvenes que le den una renovación a Río Piedras, porque yo amo a Río Piedras”.

Al hablar del cierre de su negocio, el comerciante reiteró su confianza en los proyectos recientes en la llamada “ciudad universitaria”, particularmente en el Paseo De Diego.

“Hay unos jóvenes dignos de admirar que tienen unos proyectos para Río Piedras y yo lo veo muy positivo. Ese grupo está pompeao con Río Piedras, con iniciativas de arte y poniendo a Río Piedras en el mapa”, dijo.