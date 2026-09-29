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Cierra tienda en Plaza Las Américas

Esta será la última semana en el centro comercial

29 de septiembre de 2026 - 5:10 PM

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La tienda de ropa y accesorios que es vitrina para diseñadores puertorriqueños y había llegado a Plaza Las Américas en 2020, según publicó entonces El Nuevo Día. (Suministrada)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

La tienda El Nido, ubicada en el segundo nivel de Plaza Las Américas, anunció que esta será su última semana de operaciones en este local.

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“Aquí joseamos, crecimos y construimos comunidad durante siete años. Ahora nos toca cerrar este capítulo como se merece”, expusieron en sus redes sociales. “El Nido nunca ha sido solamente cuatro paredes. El espacio cambia. La cultura sigue en movimiento. Esta semana cerramos este capítulo como lo abrimos: juntos. Los esperamos desde hoy hasta el miércoles”.

La tienda de ropa y accesorios que sirve de vitrina para diseñadores puertorriqueños llegó a Plaza Las Américas en 2020, según publicó entonces El Nuevo Día. La primera tienda de esta marca abrió sus puertas por primera vez en 2017, en el casco de Bayamón, donde continúan operando. La tienda es propiedad de Vanessa Cardez Rivera y Emilio Meléndez Rodríguez.

Una historia publicada en 2018 describe el concepto que buscaban crear estos empresarios en El Nido, un concepto que fusiona diseño, coctelería y un espacio cultural. Comenzó con la marca de camisetas Pícalo, el cual desarrolló Meléndez Rodríguez luego de graduarse de Sociología.

“Pícalo es un pitirre y la mitad de su pecho es una estrella. Es una idea bien dirigida al refrán: a cada guaraguao le llega su pitirre. El lema es: ‘Picando conciencias’, porque una de las ideas es llevar un mensaje social positivo con nuestros diseños. Un mensaje bastante contundente, con crítica social”, explicó Meléndez Rodríguez al hablar de su emprendimiento en 2018. Comenzó vendiendo sus diseños en festivales y otros eventos. Finalmente, junto con su esposa, abrieron el espacio en Bayamón y, luego, en Plaza Las Américas.

La marca también vende productos y creaciones a través de su tienda digital.

Plaza busca que se queden

Mientras, el gerente general de Plaza Las Américas, Edwin Tavárez, dijo en declaraciones escritas que buscan alternativas para mantener la tienda en el centro comercial.

“Actualmente estamos en conversaciones con la administración de El Nido sobre la posibilidad de que continúe formando parte de la oferta de Plaza Las Américas desde una nueva ubicación en los pasillos del segundo nivel, en el área del Balcón de Plaza. Desde allí, esperamos pueda continuar ofreciendo su variedad de productos locales y acercando al público propuestas originales”, expresó Tavárez.

“De concretarse esta reubicación, podremos dar continuidad al concepto dentro del centro comercial y mantener una oferta que destaca el talento y variedad de productos hechos en Puerto Rico”, añadió.

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Plaza Las AméricasBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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