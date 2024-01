Cierra Tiendas Capri su local en The Outlets at Montehiedra

Las Tiendas Capri están próximas a cerrar el local que, por más de una década, operó en The Outlets at Montehiedra.

Conversaciones avanzadas

Junto al desaparecido K-Mart, Marshalls y The Home Depot, Tiendas Capri fue uno de los principales inquilinos de The Outlets at Montehiedra, propiedad de Urban Edge Propertiers (UEP).