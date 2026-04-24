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Cita educativa para implementar la IA “de forma correcta y ética”

La cumbre de informática CIO & IT Leadership Conference se celebra el jueves, 30 de abril, en el Centro de Convenciones

24 de abril de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con enfoque en IA y ciberseguridad, el PRITC celebra este jueves, 30 de abril, su cumbre CIO & IT Leadership Conference, en el Centro de Convenciones de Miramar. (Shutterstock)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

En plena fiebre en la que “todo el mundo quiere incorporar la inteligencia artificial (IA), la pregunta clara es cómo integrarla de forma correcta y ética”, sin abrirse a más riesgos de ciberseguridad, planteó Edward Rodríguez, copresidente del Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC).

En esa coyuntura, señaló que las organizaciones, compañías y gobiernos deben “establecer su política de la gobernanza de datos, la política de qué herramientas se van a usar, cómo la van a usar y cuáles son los accesos”.

Para abordar estos retos, aprender sobre lo nuevo en informática y conectar con otros miembros de la industria, Rodríguez anunció que el PRITC celebra este jueves, 30 de abril, su cumbre CIO & IT Leadership Conference, en el Centro de Convenciones de Miramar.

El también ejecutivo de la firma Fusionworks indicó que, mientras la fiebre de IA sí abre nuevas puertas a ciberataques, incluso automatizados, igualmente ayuda a reforzar los escudos de seguridad.

En esa línea, Keren Henríquez, miembro de la junta del PRITC, advirtió que los sistemas de prevención de ataques nunca van a bastar si no se invierte en capacitación para el personal.

Como ejemplo, recordó que en agencias del gobierno los atacantes han podido secuestrar sistemas porque alguien “dio clic en un enlace” de un correo electrónico con contenido malicioso.

“Ahí tenemos una oportunidad grande de educar, ayudar a las personas a identificar qué email puede ser sospechoso. Es bien importante, porque casi siempre son los primeros puntos de entrada”, recalcó la presidenta de Next Level Innovations.

Al reconocer la importancia del componente educativo, los portavoces compartieron que la agenda del evento incluye sesiones de aprendizaje, agrupadas bajo lo que llaman “IT Academy”.

“Lo que marca la diferencia de esta edición es que estamos enfatizando en el concepto de ciberseguridad y de educar. Uno de los principales objetivos del PRITC es educar en términos de lo último de tecnología. No vamos a hablar en términos abstractos, sino en lo práctico”, abundó Rodríguez.

También habrá charlas y talleres interactivos sobre usos concretos de IA para incrementar la productividad y automatizar procesos de negocio, detalló por escrito la copresidenta del IT Cluster, Gretchen Molina.

Entre los conferenciantes invitados, se mencionó a Martín Castillo, de Hewlett Packard Enterprise; Mike Hyzy y Douglas Vargo de CGI; Guillermo Caicedo y Michelle Santibañez, de Microsoft; y Marco Bando, de I Tech PR.

‘Es un evento multisectorial - gobierno, empresa privada de todos los tamaños y estudiantes-. Es enfocado en soluciones", acotó Henríquez.

Además, los asistentes - que se estima sobrepasarán las 500 personas - tendrán acceso a un pabellón de exhibidores de productos y servicios relevantes para el sector.

La CIO & IT Leadership Conference comienza a las 8:00 a.m.

Tags
CiberataquesInteligencia artificialCentro de Convenciones de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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