Claro se alza con dos premios Opensignal a su red 5G

Claro Puerto Rico anunció que obtuvo dos reconocimientos clave en el más reciente informe de Opensignal, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

La empresa de telecomunicaciones retuvo, por segunda vez al hilo, el premio Coverage Experience y además alcanzó el primer lugar en 5G Video Experience, consolidando su desempeño en la experiencia de conectividad móvil, informó mediante comunicado.

En el caso de mejor experiencia de cobertura móvil, indicó que conservó el premio del mercado de Puerto Rico, con 9.2 puntos de un máximo de 10. Este indicador mide el alcance de la cobertura de señal de una red en las áreas donde los usuarios viven, trabajan y se desplazan, reflejando la experiencia real de conectividad en el día a día, precisó la proveedora.

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Mientras, en la experiencia de video 5G, se alzó por encima de la competencia en esta métrica que toma en cuenta variables como tiempo de carga, estabilidad de reproducción, calidad de imagen y tasa de interrupciones.

Según Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico, estos resultados se enmarcan en un proceso continuo de inversión y modernización de la red de Claro en Puerto Rico. En 2026, la empresa proyecta una inversión aproximada de $150 millones destinada a la expansión de su infraestructura móvil, el fortalecimiento de su red 5G y la ampliación de su red de fibra óptica en Puerto Rico.

“En un país como Puerto Rico, la conectividad no es un lujo, es una necesidad esencial para la vida diaria, el trabajo y la seguridad. Contar con una red que ofrezca cobertura amplia, consistente y confiable en todo el país marca una diferencia real para las personas y las empresas. Estos resultados de Opensignal reflejan precisamente eso: la fortaleza de una red construida para estar presente donde nuestros clientes más la necesitan”, expresó el ejecutivo.

El ejecutivo aprovechó la coyuntura para reiterar que Claro, “de forma consistente, ha demostrado la capacidad de ofrecer la mayor cobertura móvil en Puerto Rico, respaldada por inversión continua, innovación y un compromiso inquebrantable con la conectividad de la isla”.

Opensignal es un estándar global independiente para analizar la experiencia móvil del consumidor.

Sus informes sectoriales evalúan el desempeño de las redes móviles a partir del uso real de los usuarios en su vida diaria.