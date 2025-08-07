Claro se lleva premio por tener la mejor experiencia para “gamers”

La empresa de telecomunicaciones Claro fue reconocida por las principales firmas independientes de análisis de conectividad, Ookla y Opensignal.

Durante el primer y segundo trimestre de 2025, Ookla, empresa global líder en pruebas de rendimiento y métricas de internet, otorgó a Claro los codiciados Speedtest Awards en las categorías de Mejor Red Fija, Red Fija Más Rápida y, por segundo año consecutivo, Mejor Experiencia Fija de Videojuegos.

Por su parte, Opensignal, firma líder en análisis de experiencia y cobertura móvil basada en datos reales de usuarios, reconoció por primera vez a Claro con el premio a la Mejor Cobertura Móvil.

Este estudio, realizado entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de 2025, confirmó a Claro como ganador en la métrica Coverage Experience, que mide la cobertura de las redes móviles en los lugares donde las personas viven, trabajan y se desplazan, reflejando con mayor precisión la conectividad real del usuario promedio. A diferencia de las estimaciones tradicionales que miden la cobertura solo por área geográfica o población, esta métrica analiza las zonas pobladas donde se espera señal razonable, asignando una puntuación del 0 al 10. En este indicador, Claro alcanzó un impresionante 9.2, posicionándose como líder absoluto.

De esta forma, Claro no solo gana en las principales categorías de internet fijo según Ookla, sino que ahora también domina en cobertura móvil según Opensignal, consolidando un liderazgo total en el mercado de telecomunicaciones de la isla.

“¡Somos La Red de Puerto Rico, y ahora está más que probado! Estos premios validan nuestro compromiso con la innovación y la inversión constante. Nuestra fibra óptica no solo se corona como la mejor experiencia para gamers, sino que también es la única en Puerto Rico que ofrece velocidades simétricas de hasta 1,000 megas, tanto de subida como de bajada. Esa simetría es clave para una experiencia superior de trabajo remoto, estudio y entretenimiento. Somos la mejor opción, sin comparación,” expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y CEO de Claro Puerto Rico.

Según la empresa, una parte esencial de este logro ha sido la expansión de la tecnología 5G en banda milimétrica, y las mejoras continuas a través de toda la isla.

La empresa tiene planes de invertir más de $160 millones en infraestructura tecnológica este año, enfocándose en la expansión de su red 5G, el despliegue de fibra óptica y nuevos sistemas que garanticen una conectividad sólida.

Recientemente adquirió un nuevo espectro, lo que ampliará aún más la cobertura y aumentará la velocidad en la red móvil de los clientes, mejorando la experiencia de navegación y streaming desde cualquier lugar.

Mientras, la red de fibra óptica de Claro ya está disponible en sobre 700,000 hogares y negocios.

“Sabemos que para la comunidad gamer y para cualquier cliente conectado, la velocidad y la estabilidad lo son todo. Por eso, estos reconocimientos nos motivan a seguir superándonos y a seguir ofreciendo las mejores promociones a nuestros clientes”, concluyó Ortiz de Montellano.

¿Cómo se determinan estos premios?

Claro explicó en comunicado de prensa que la empresa estadounidense Ookla opera la plataforma Speedtest, utilizada globalmente por millones de personas para medir la velocidad de su conexión a internet. Sus premios Speedtest Awards se basan en millones de pruebas voluntarias realizadas por usuarios reales desde sus propios dispositivos, evaluando aspectos clave como velocidad de descarga y subida, consistencia y latencia.