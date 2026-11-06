Clientes de T-Mobile reportan avería en el servicio móvil
La proveedora atribuyó el incidente a “un tercero”, que no identificó, pero confirmó que su equipo labora para resolverlo
6 de noviembre de 2026 - 6:32 PM
6 de noviembre de 2026 - 6:32 PM
Usuarios de T-Mobile recurrieron a portales como Downdetector y las redes sociales para avisar que durante este viernes, 6 de noviembre, han tenido intermitencia en su servicio móvil o ratos sin señal.
A eso de las 6:00 p.m., se había convertido en una caída completa de la señal para clientes en áreas del área metropolitana como Cupey, Guaynabo y Viejo San Juan, en cuyos teléfonos apareció el estatus de “Emergency Calls Only”.
“Algunos clientes de T-Mobile en Puerto Rico peuden estar experimentando interrupciones en el servicio debido a un problema en la red de un tercero”, confirmó la proveedora en declaraciones enviadas a El Nuevo Día.
Al momento de esta publicación, T-Mobile no ofreció un estimado de resolución ni de cantidad de clientes afectados.
“Nuestros equipos están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Les pedimos disculpas por los inconvenientes”, finalizó.
Pendientes a ENDI.COM para la actualización de esta noticia.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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