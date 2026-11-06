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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Clientes de T-Mobile reportan avería en el servicio móvil

La proveedora atribuyó el incidente a “un tercero”, que no identificó, pero confirmó que su equipo labora para resolverlo

6 de noviembre de 2026 - 6:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adulta mayor sosteniendo un teléfono móvil.
Usuarios de T-Mobile reportaron intermitencia en el servicio móvil o falta de señal durante la tarde del 6 de noviembre de 2026. (Shutterstock)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

Usuarios de T-Mobile recurrieron a portales como Downdetector y las redes sociales para avisar que durante este viernes, 6 de noviembre, han tenido intermitencia en su servicio móvil o ratos sin señal.

A eso de las 6:00 p.m., se había convertido en una caída completa de la señal para clientes en áreas del área metropolitana como Cupey, Guaynabo y Viejo San Juan, en cuyos teléfonos apareció el estatus de “Emergency Calls Only”.

Como este, celulares de clientes de T-Mobile aparecía con "Emergency calls only" durante la avería registrada el 6 de noviembre de 2026.
Como este, celulares de clientes de T-Mobile aparecía con "Emergency calls only" durante la avería registrada el 6 de noviembre de 2026. (Captura)

“Algunos clientes de T-Mobile en Puerto Rico peuden estar experimentando interrupciones en el servicio debido a un problema en la red de un tercero”, confirmó la proveedora en declaraciones enviadas a El Nuevo Día.

Al momento de esta publicación, T-Mobile no ofreció un estimado de resolución ni de cantidad de clientes afectados.

“Nuestros equipos están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Les pedimos disculpas por los inconvenientes”, finalizó.

En la plataforma Downdetector, se registró un pico de reportes de clientes de T-Mobile sin servicio o con problemas de señal, desde las 3:00 p.m. del 6 de noviembre del 2026.
En la plataforma Downdetector, se registró un pico de reportes de clientes de T-Mobile sin servicio o con problemas de señal, desde las 3:00 p.m. del 6 de noviembre del 2026. (Captura)

Pendientes a ENDI.COM para la actualización de esta noticia.

Tags
T-MobileTelecomunicaciones
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Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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