Coca-Cola Music Hall y Legends Global nombran nueva gerente general

El Coca-Cola Music Hall y Legends Global, anunciaron este martes el nombramiento de Arleene Pérez, MBA, como gerente general del venue.

Pérez asume el nuevo rol tras desempeñarse como subgerente general, donde, según la administración del venue, fue pieza clave en el éxito del recinto desde su desarrollo en 2019.

Como gerente general, Pérez supervisará el desempeño integral de las operaciones del Coca-Cola Music Hall, incluyendo la gestión estratégica, el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos y el liderazgo transversal de todos los departamentos. Además, continuará colaborando de cerca con los clientes del recinto para ampliar oportunidades de eventos y seguir creando experiencias excepcionales.

“Me siento honrada y agradecida de asumir este rol y continuar aportando al éxito del Coca-Cola Music Hall”, expresó Arleene. “Nos hemos posicionado como un teatro de tamaño mediano que atiende una necesidad real dentro de la escena de entretenimiento en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

“De cara al futuro, mi objetivo es seguir creando experiencias innovadoras e inolvidables que celebren la cultura de nuestra isla y conecten a las audiencias con espectáculos de clase mundial. Eventos históricos como la residencia de Bad Bunny han sido clave para elevar la industria del entretenimiento en Puerto Rico, destacando el talento de nuestros equipos, socios y productores en todo el mercado. Me entusiasma continuar aportando a ese crecimiento, creando momentos que inspiren y unan a nuestra comunidad”.

La nueva gerente general cuenta con una amplia trayectoria liderando operaciones a gran escala en las industrias del entretenimiento, eventos y manejo de facilidades. Previo al Coca-Cola Music Hall, Pérez trabajó por más de una década con SMG World, donde ocupó puestos de liderazgo en el Coliseo de Puerto Rico y el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Arleene cuenta con un historial impresionante impulsando el crecimiento de ingresos y ofreciendo experiencias excepcionales en el Coca-Cola Music Hall”, expresó Josh Kritzler, presidente de recintos y contenido de Norteamérica en Legends Global.

“Su visión estratégica, mentalidad emprendedora y profundo conocimiento del mercado de entretenimiento en Puerto Rico la convierten en la líder ideal para este rol. Estamos seguros de que, bajo su dirección, el Coca-Cola Music Hall continuará elevando el estándar y ofreciendo experiencias memorables para artistas, clientes y fanáticos”, añadió.

Según declaraciones escritas del Coca Cola Music Hall, Pérez fue responsable de gestionar eventos internacionales, conciertos y convenciones, supervisando operaciones, logística y la experiencia de hasta 18,000 visitantes por evento. Además, formó parte del equipo inaugural del Centro de Convenciones de Puerto Rico, contribuyendo a su rápido crecimiento y posicionamiento como un recinto líder en el Caribe.

PUBLICIDAD