Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 08:36 PM
S&P 500
6656.96
-0.55%
·
Dow Jones
46292.78
-0.19%
·
Nasdaq
22573.47
-0.95%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cómo la inteligencia artificial transforma la profesión será el tema central de la convención de la Asociación de Relacionistas

El encuentro de profesionales se realizará el 1 y 2 de octubre

23 de septiembre de 2025 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La convención anual de la Asociación de Relacionista reunirán expertos y líderes de la industria de Puerto Rico, Estados Unidos y Perú quienes compartirán conocimientos, experiencias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las relaciones públicas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Bajo el tema “IA + ARPR = Evolución y Futuro”, la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico (ARPR) celebrará su Convención Anual 2025 el 1 y 2 de octubre.

El encuentro, que coincide con el 55 aniversario de la Asociación, explorará cómo la inteligencia artificial está transformando la profesión de relaciones públicas y brindará a los profesionales las herramientas necesarias para liderar esta nueva era, detallaron en comunicado de prensa.

La convención se presentará en dos modalidades: el 1 de octubre en formato virtual y el 2 de octubre de manera presencial en el Vivo Beach Club en Isla Verde.

Allí se reunirán expertos y líderes de la industria de Puerto Rico, Estados Unidos y Perú quienes compartirán conocimientos, experiencias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las relaciones públicas y cómo puede aplicarse de forma estratégica, ética y creativa.

“Esta convención será un espacio clave para reflexionar sobre los cambios que la inteligencia artificial ya está generando en la práctica de las relaciones públicas y, a su vez, un punto de encuentro para fortalecer las competencias de nuestros colegas. Desde la Asociación reafirmamos nuestro compromiso de liderar la conversación sobre el presente y futuro de nuestra profesión”, expresó Marisa Vega, APR, presidenta de los Relacionistas.

Programa educativo diseñado para el futuro

El programa educativo de la convención abordará una variedad de temas esenciales para integrar la IA de forma efectiva y responsable en la práctica diaria de las relaciones públicas. Entre los temas que se explorarán se encuentran: “Inteligencia artificial aplicada a las relaciones públicas”: una introducción a las principales plataformas de IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Perplexity) con un enfoque práctico para comunicadores; “La IA en tu día a día”: sesiones sobre cómo integrar aplicaciones de IA para optimizar la comunicación estratégica, el monitoreo de medios y la relación con los clientes; “La IA y las implicaciones legales”: una hoja de cotejo para identificar los retos legales de la IA, como la confidencialidad, los derechos de autor y los riesgos inesperados y “La gobernanza de la IA”: discusiones sobre cómo el uso ético y transparente de la IA fortalece la práctica de las comunicaciones”.

También incluye temas importantes como “Del free press al smart press”: un análisis de cómo la IA no reemplaza la estrategia y la creatividad, sino que las amplifica para generar mayor impacto; “La transformación de las comunicaciones con la IA”: un panel de expertos que explorará el impacto de la IA en la profesión, sus retos, oportunidades y aplicaciones; y “Viviendo la evolución de la IA”: una sesión interactiva sobre cómo los líderes de relaciones públicas pueden guiar a sus organizaciones a través de la evolución de la IA, asegurando la confianza y la transparencia.

La convención ofrecerá la oportunidad de completar hasta 10 horas créditos de educación continua. El evento culminará con la Ceremonia de los Premios Excel, que reconoce la excelencia en la profesión de relaciones públicas en Puerto Rico.

“Con esta convención, queremos abrir un diálogo amplio y práctico sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestra disciplina”, destacó Muriel Lázaro, presidenta electa de los Relacionistas y directora del Comité de Convención. “Será una oportunidad única para aprender de voces expertas y para conectar como colegas en un espacio de crecimiento y evolución”.

Para registro pueden acceder a: www.relacionistas.com o comunicarse al 787-728-3236.

Tags
Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto RicoInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: