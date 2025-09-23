Cómo la inteligencia artificial transforma la profesión será el tema central de la convención de la Asociación de Relacionistas

Bajo el tema “IA + ARPR = Evolución y Futuro”, la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico (ARPR) celebrará su Convención Anual 2025 el 1 y 2 de octubre.

El encuentro, que coincide con el 55 aniversario de la Asociación, explorará cómo la inteligencia artificial está transformando la profesión de relaciones públicas y brindará a los profesionales las herramientas necesarias para liderar esta nueva era, detallaron en comunicado de prensa.

La convención se presentará en dos modalidades: el 1 de octubre en formato virtual y el 2 de octubre de manera presencial en el Vivo Beach Club en Isla Verde.

Allí se reunirán expertos y líderes de la industria de Puerto Rico, Estados Unidos y Perú quienes compartirán conocimientos, experiencias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las relaciones públicas y cómo puede aplicarse de forma estratégica, ética y creativa.

PUBLICIDAD

“Esta convención será un espacio clave para reflexionar sobre los cambios que la inteligencia artificial ya está generando en la práctica de las relaciones públicas y, a su vez, un punto de encuentro para fortalecer las competencias de nuestros colegas. Desde la Asociación reafirmamos nuestro compromiso de liderar la conversación sobre el presente y futuro de nuestra profesión”, expresó Marisa Vega, APR, presidenta de los Relacionistas.

Programa educativo diseñado para el futuro

El programa educativo de la convención abordará una variedad de temas esenciales para integrar la IA de forma efectiva y responsable en la práctica diaria de las relaciones públicas. Entre los temas que se explorarán se encuentran: “Inteligencia artificial aplicada a las relaciones públicas”: una introducción a las principales plataformas de IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Perplexity) con un enfoque práctico para comunicadores; “La IA en tu día a día”: sesiones sobre cómo integrar aplicaciones de IA para optimizar la comunicación estratégica, el monitoreo de medios y la relación con los clientes; “La IA y las implicaciones legales”: una hoja de cotejo para identificar los retos legales de la IA, como la confidencialidad, los derechos de autor y los riesgos inesperados y “La gobernanza de la IA”: discusiones sobre cómo el uso ético y transparente de la IA fortalece la práctica de las comunicaciones”.

También incluye temas importantes como “Del free press al smart press”: un análisis de cómo la IA no reemplaza la estrategia y la creatividad, sino que las amplifica para generar mayor impacto; “La transformación de las comunicaciones con la IA”: un panel de expertos que explorará el impacto de la IA en la profesión, sus retos, oportunidades y aplicaciones; y “Viviendo la evolución de la IA”: una sesión interactiva sobre cómo los líderes de relaciones públicas pueden guiar a sus organizaciones a través de la evolución de la IA, asegurando la confianza y la transparencia.

PUBLICIDAD

La convención ofrecerá la oportunidad de completar hasta 10 horas créditos de educación continua. El evento culminará con la Ceremonia de los Premios Excel, que reconoce la excelencia en la profesión de relaciones públicas en Puerto Rico.

“Con esta convención, queremos abrir un diálogo amplio y práctico sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestra disciplina”, destacó Muriel Lázaro, presidenta electa de los Relacionistas y directora del Comité de Convención. “Será una oportunidad única para aprender de voces expertas y para conectar como colegas en un espacio de crecimiento y evolución”.