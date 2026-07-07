Con fecha la apertura de Dairy Queen en Puerto Rico

El restaurante Dairy Queen anunció que intentará nuevamente conquistar a los consumidores boricuas con la apertura de 20 restaurantes en un proceso de expansión que continuará hasta 2036.

En un comunicado de prensa publicado en su página oficial, la empresa International Dairy Queen, Inc. (IDQ), a través de su subsidiaria American Dairy Queen Corporation (ADQ) anunció el acuerdo para establecer 20 restaurantes DQ Grill & Chill en Puerto Rico.

El acuerdo, se informó, fue firmado con Caribbean Creamery LLC, una afiliada de Richport Restaurants LLC, operadores de varias franquicias en la isla.

Los restaurantes en la isla servirán tanto un menú caliente, como los postres y mantecados asociados a esta cadena.

“Nos complace incorporar a Puerto Rico como un nuevo mercado para los restaurantes DQ. Este nuevo acuerdo amplía nuestra presencia ya establecida en el Caribe, Centroamérica y México”, dijo Nicolas Boudet, director de operaciones internacionales de International Dairy Queen.

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“Seleccionamos a Caribbean Creamery como nuestro franquiciado por la solidez de su equipo de liderazgo, su experiencia operativa y su compromiso a largo plazo con el mercado. Esperamos trabajar junto a Caribbean Creamery para presentar la marca DQ a los consumidores de todo Puerto Rico”.

Aunque no se informó dónde ubicarán los nuevos restaurantes, la empresa indicó que el primero abrirá en los primeros meses de 2027.

En diciembre de 2025, El Nuevo Día informó que el empresario Justin Tirri adquirió los derechos de la marca para la isla.

Dairy Queen estuvo en Puerto Rico desde 1970 hasta finales del siglo pasado, según informó El Nuevo Día. La cadena, fundada hace 85 años por John Fremont McCullough y su hijo Alex, pertenece a Dairy Queen International Inc., una subsidiaria de la gigante Berkshire Hathaway, liderada por el reconocido inversionista Warren Buffett.