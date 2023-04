Esta Semana Mayor son muchos los que están de vacaciones y otros tomarán libres desde el jueves. Los comercios no se quedan atrás, y ajustarán también sus calendarios, ya sea porque lo exige la ley o porque les conviene a sus operaciones.

En términos generales, los centros comerciales estarán cerrados el Viernes Santo y el Domingo de Pascua de Resurrección, como lo ordena la Ley de Cierre. Los comercios que tengan menos de 25 empleados o que estén en zonas turísticas o históricas podrán abrir si lo desean, al igual que las gasolineras, plazas de mercado, hoteles, aeropuertos y funerarias, entre otros negocios.

A continuación, una lista de algunas cadenas y establecimientos que han modificado el itinerario de operaciones durante estos días.

Caribbean Cinemas es una de las empresas que cambiará su horario esta semana. Hoy, miércoles santo, hay 18 localidades que abrirán más temprano, algunas de ellas a partir del mediodía, informó Mayra Ramírez, portavoz de la empresa.

Entre las salas que hoy miércoles abrirán antes de lo usual, están Plaza Las Américas, The Outlet Mall 66 en Canóvanas, Montehiedra, Plaza Carolina, Plaza del Norte en Hatillo y Western Plaza en Mayagüez.

Los cines de Guaynabo, Plaza Escorial y Fajardo abrirán desde las 2:00 p.m. el miércoles 5 y el jueves 6 de abril. Mientras, otras salas como Fine Arts en Miramar, Río Hondo en Bayamón, Centro Gran Caribe en Vega Alta, Guayama, Arecibo e Isabela, lo harán a las 4:00 p.m. el miércoles y jueves.

Desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Pascua todos los Caribbean Cinemas tendrán el horario de los domingos, lo que significa que las tandas comenzarán más temprano durante esos tres días, según Ramírez.

Por el contrario, otros comercios reducirán su horario. Ese es el caso de algunas tintorerías Simpress Cleaners, las cuales tendrán un horario reducido el Jueves Santo y el Sábado de Gloria. Por ejemplo, la Simpress Cleaners que opera dentro de Walmart en Plaza del Sol en Bayamón abrirá solo seis horas -de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.- este jueves y sábado.

Supermercados

Eduardo Marxuach, presidente de Econo, señaló que todos sus establecimientos estarán cerrados el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. “Ambos días permaneceremos cerrados para compartir y reflexionar en familia”, dijo, al tiempo que exhortó a la clientela a hacer las compras a tiempo.

En el caso de Supermercados Selectos, la única tienda que estará abierta el viernes y el domingo será la de Cabo Rojo, pues ubica en la zona turística de Joyuda, informó Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de la cadena.

Supermax solo abrirá algunas tiendas el viernes y el domingo. Estas serán: Isla Verde, avenida De Diego (supermercado y The House), Paseo del Plata en Dorado, Dorado del Mar y Viejo San Juan.

Jorge Hernández, presidente de Supermax, dijo que el servicio de Supermax Online operará el viernes solo en las tiendas que estarán abiertas. Mientras, el servicio “online” no se ofrecerá en ninguno de los supermercados el Domingo de Pascua.

Centro Ahorros también mantendrá la mayoría de sus tiendas cerradas, tanto el viernes como el domingo. El Viernes Santo solo abrirán siete, entre ellas la de Ponce, Villalba y Vieques, pero esta última operará menos de cuatro horas, de 6:00 a.m. a 9:45 a.m. Otras 28 no abrirán.

Y el Domingo de Pascua serán nueve los Centro Ahorros abiertos, entre ellos Hatillo, Toa Baja, Cabo Rojo y Berwind en San Juan; los restantes 25 estarán cerrados.

Restaurantes

Burger King y Firehouse Subs abrirán todos sus restaurantes “free standing”, como de costumbre durante la Semana Santa.

Wendy’s abrirá el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección a las 11:00 a.m. Sin embargo, tres de ellos permanecerán cerrados ambos días: el de la avenida Kennedy, Plaza Carolina y el de Santurce, según Lizmarie Medina, vicepresidenta de Mercadeo del Grupo Colón Gerena.

Medina añadió que todos los restaurantes Longhorn Steakhouse, Olive Garden, Applebee’s, Red Lobster y Sizzler abrirán en horario regular el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, con excepción del Sizzler de Plaza Las Américas, ya que el restaurante queda dentro del food court La Terraza, y el mall no abrirá.

Carlos Budet, presidente de Fransglobal, empresa que representa a las cadenas Taco Maker, Marco’s Pizza y Arby’s, indicó que ninguno de esos establecimientos abrirá el viernes. Mientras, el Domingo de Pascua todos estarán en funciones, excepto los que estén dentro de los centros comerciales.

La cadena El Mesón Sandwiches estará cerrada el Viernes Santo, en Puerto Rico y en Orlando, Florida. Mientras, el Domingo de Pascua abrirán todos los restaurantes, excepto los que operen dentro de centros comerciales.

Los IHOP y Taco Bell operarán en horario regular en lo que resta de semana. Igual ocurre con los Pizza Hut, aunque habrá tres de ellos que cerrarán el Viernes Santo, a saber: Ponce, Aguadilla y Plaza Carolina. Y KFC abrirá la mayoría de los restaurantes el viernes y el domingo, pero no todos.

De igual forma, Chili’s, Romano’s Macaroni Grill y P.F. Chang’s estarán abiertos en horario regular en estos días, con excepción de los Chili’s de Plaza Las Américas y Plaza del Norte en Hatillo que no abrirán el viernes. El Chili’s de Plaza Las Américas cerrará a las 8:00 p.m. el domingo.

En el caso de The Mall of San Juan, aunque el mall estará cerrado el viernes y el domingo, el restaurante Metropol abrirá el Viernes Santo. De igual forma, todos los restaurantes del centro comercial estarán abiertos el Domingo de Pascua, informó Irene Muñiz, gerente de Mercadeo del mall.