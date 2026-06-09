Consumidores reducen el gasto mensual en alimentos

Los consumidores puertorriqueños están gastando menos todos los meses en alimentos, según un estudio realizado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

La encuesta Radiografía del Consumidor 2026, comisionada por MIDA, encontró este año una reducción de 5% en el gasto mensual promedio a la hora de comprar alimentos. MIDA ha realizado este estudio por los pasados 34 años para evaluar el comportamiento de los consumidores en Puerto Rico.

Según Diana Rodríguez, de Lighthouse Strategies, empresa a cargo del estudio, los consumidores no descartaron que la reducción se deba a que la gente está comiendo menos o reduciendo sus porciones.

“De las entrevistas que hice, sí le puedo decir que llegaron a decirme que están reduciendo su plato de comida y no es porque estén en ningún tipo de régimen. Me dicen, estoy reduciendo mi porción para asegurar la de mi hijo. A ese nivel”, relató Rodríguez.

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MIDA presentó los hallazgos en una conferencia de prensa en la que anunciaron la convención a celebrarse el próximo 25 de junio en el Centro de Convenciones y en la cual presentarán la totalidad del estudio.

Durante la conferencia, tanto los encargados del estudio como los directivos de MIDA ofrecieron las razones por las cuales pudo haberse dado esta reducción en el gasto. Entre otras cosas, mencionaron que la encuesta a 1,600 consumidores ocurrió entre febrero y abril, cuando estaba en su punto pico la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Consideraron además otros factores, como la incertidumbre de los aranceles impuestos por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el uso de medicamentos para la reducción de peso que, a su vez, reducen el apetito, como son los medicamentos GLP-1. Aunque no forma parte de Radiografía del Consumidor, mencionaron también la baja en las ventas de alcohol.

“No hay una sola explicación; hay muchas”, dijo Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA. “Una es que puede ser el efecto de tener una inflación alta por largo tiempo, la incertidumbre de la guerra, los aranceles. Eso causa un potencial de cambio en el consumidor, que se vuelve más cauteloso en su consumo. A lo mejor quiero comprar algo, pero decido que no lo voy a comprar o que no debo. Ese chispito, esa cosa adicional que iba a comprar y no compre, o ese cambio de marca, al final suma y el consumidor termina gastando menos”.

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Reyes agregó que “el hecho de que se gaste menos no quiere decir que están comprando menos. Son conceptos distintos. Es parte de lo que vamos a estar estudiando. En años anteriores hemos visto que cambian en el tipo de comida, la marca. Hay muchas maneras de llegar mismo resultado. Por eso decimos que es una combinación de factores”.

Las importaciones, dijo, reflejan una baja importante al comprar los primeros trimestres de 2025 y 2026. Según los números, las importaciones en los primeros tres meses de 2026 fueron $986 millones menos que las importaciones reportadas en los primeros tres meses de 2025. El 38% de los dueños de supermercados encuestados indicaron que ven una demanda menor en sus tiendas, mientras el 50% dijo que ve lo mismo que el año pasado y el 12% reflejó una demanda superior a la normal en sus tiendas.

De acuerdo con los datos de Radiografía del Consumidor, en 2021, el gasto del consumidor promedio era de $307 cada mes. Ese número siguió en aumento anual todos los años y en 2025 llegó a $382 mensuales. Pero los datos apuntan a que el casto promedio mensual de los consumidores boricuas en 2026 es de $363.

El gasto principal sigue siendo la transportación, en la que los consumidores gastan un promedio de $677 mensuales, seguido de la hipoteca que supone $581 mensuales y el gasto en alimentos y productos del hogar – incluyendo compra y otras comidas – que en total llega a los $472 mensuales.

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En esta encuesta, el 51% de los participantes reportó un ingreso familiar anual de más de $20,000 y el promedio anual de los salarios se reportó en $27,115. Al mirar las fuentes de ingreso en el hogar, el 55% dijo obtener el ingreso de los salarios, mientras que 43% indicó que recibe fondos de la Tarjeta de la Familia y otro 35% tiene ingresos del Seguro Social.

Félix Aponte, presidente de MIDA, reconoció que estos números deberían impulsar un cambio en la industria como sucedió con encuestas anteriores. Recordó, por ejemplo, que este mismo estudio arrojó un aumento en la compa de pañales desechables para adultos, por encima de los pañales desechables para bebés, por el cambio en la demografía del país. Eso, dijo, llevó a otorgarle más espacio a esos productos en las góndolas. Ahora, dijo, el interés en el bienestar reflejado en la encuesta, podría causar un cambio similar en los supermercados.

“¿Qué va a pasar ahora? Hay compañías que nos están haciendo acercamientos de productos dirigidos al “wellness” y compañías que hemos dado el espacio para eso. La industria se mueve a lo que el consumidor quiere y necesita”, dijo. “Con la información que estamos recibiendo y con el estudio, podemos estar seguros de que, una vez salgan los resultados completos, habrá cambios significativos en las góndolas”.

Cómo se realiza la encuesta

El presidente del Comité de Radiografía del Consumidor, Richard Valdés, explicó que las encuestas se realizaron casa por casa y que buscaron hablar con la persona encargada de realizar la compra. Insistió en que las preguntas llegaron en un momento en que la guerra – que comenzó el 28 de febrero – estaba en un punto álgido.

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“Aunque no podemos ser categóricos, realizamos una encuesta de empresarios en nuestra industria que arroja tendencias similares. Además, revisamos datos oficiales que reflejan reducciones en recaudos de Hacienda, en el consumo energético, en la venta de autos, en el Índice de Actividad Económica y en las importaciones, por mencionar algunos puntos de referencia”, indicó Valdés.

Complementaron las entrevistas, se indicó, con una parte cualitativa, donde se observaron las alacenas, patrones de almacenamiento, mezcla de marcas y dinámicas reales de consumo dentro del hogar. Además, incluyeron “shopping journeys”, con el objetivo de entender cómo el consumidor está reorganizando sus compras.

41% de los encuestados utiliza el PAN para hacer compra

El estudio encontró, además, que el 41% de los encuestados utiliza la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) regularmente como el método de pago al hacer la compra. Ante los debates a nivel federal de posibles reducciones o de requisitos adicionales para cualificar, el 56% de los que reciben fondos del PAN respondieron que si se redujese esta partida de fondos se “afectará gravemente” y tendrá “dificultades para comprar alimentos y cubrir sus necesidades de salud”.

Al preguntarse sobre Medicare, una cuarta parte del total de los encuestados respondió que se afectará gravemente y que tendría graves dificultades para comprar sus medicamentos y cubrir sus necesidades de salud si se reduce esta otra partida.

“Las personas en Puerto Rico viven una gran vulnerabilidad y están muy atentas a los cambios en las políticas a nivel federal relacionadas con el PAN, Medicare y otros programas como los de vivienda pública. Hay una población envejeciente con alta dependencia de asistencia nutricional”, comentó Valdés.

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Siguen buscando precio, pero no es lo único

Valdés destacó que para los consumidores sigue siendo importante comprar en los lugares que tengan los precios más bajos, aunque no sea el único factor.

“Quizás el cambio más llamativo es que la calidad de frutas y vegetales incrementó en importancia para el consumidor lo cual es consistente con una tendencia hacia la salud y el bienestar que estamos analizando. No menos importante es que el consumidor busca productos locales. Un 97% de los encuestados dijo comprar productos hechos en Puerto Rico” concluyó Valdés.

Por otra parte, el estudio reflejó que una tercera parte de los encuestados ha considerado irse de la isla entre uno a tres años debido a la situación económica o a las condiciones del país. Las dos razones con mayor peso entre los encuestados que respondieron que han considerado mudarse de Puerto Rico son “una mejor oportunidad económica” (36%) y “mejor calidad de vida (28%).

Emerge el “wellness” y suben las compras “online”

Este año, Radiografía del Consumidor 2026 incluyó el área de bienestar.

En esa área, el 47% de los entrevistados definió “estar saludable” como tener buena salud física, mientras que un 37% lo definió como “comer alimentos más naturales o balanceados”.

De acuerdo con la encuesta, el 8% de los entrevistados respondió que utiliza medicamentos GLP-1, conocidos en el mercado por marcas como Mounjaro, Ozempic o Semaglutide.

“Este 8% no es sólo un dato demográfico. Es un nuevo perfil de consumidor con necesidades específicas de proteína, suplementos y seguimiento nutricional. En Estados Unidos esta realidad se acerca al 12% y ya se han hecho estudios del impacto que tiene el uso de estos medicamentos en lo que compra este consumidor, por lo que es un tema al que los supermercados deben estar muy atentos”, puntualizó Rodríguez.

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“En cuanto a las compras de alimentos en línea a través de las plataformas de supermercado el estudio refleja un aumento de 16% en el 2025 a 19% en el 2026”, resumió Rodríguez.

El informe completo, adelantaron, refleja un aumento en las compras en clubes o tiendas con membresía, pero en la conferencia de prensa de hoy no detallaron de cuánto es este aumento.