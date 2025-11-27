Convocan a empresarios a participar de encuesta anual

La comunidad empresarial de Puerto Rico podría ser parte de una dinámica que pretende recopilar un panorama completo y actualizar el ecosistema de negocios en la isla, con el objetivo de fortalecer su crecimiento.

Esto a través de su participación en la Encuesta Anual de Emprendimiento 2025, impulsada por Colmena66, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, en un esfuerzo coordinado junto con la Red de Apoyo Empresarial de Puerto Rico.

El propósito es profundizar en las realidades que viven los comerciantes del archipiélago y generar un reporte con datos que los encamine hacia decisiones asertivas.

De acuerdo con Bárbara Rivera Chinea, directora ejecutiva de Colmena66 y Fase1, “desde el 2018, la Encuesta Anual de Emprendimiento de Colmena66 se ha convertido en una herramienta clave para documentar la evolución del ecosistema empresarial en Puerto Rico”.

“A lo largo de estos años, miles de emprendedores, comerciantes, startups y pequeñas empresas han aportado datos que han permitido visibilizar tendencias, identificar brechas críticas y diseñar iniciativas que responden directamente a las necesidades del sector”, expresó.

Este esfuerzo continuo, mencionó, ha sido la base para los Reportes de Estado de la Comunidad Empresarial en Puerto Rico.

“Son documentos que, han evolucionado a ser parte de una plataforma interactiva, que hoy sirven de referencia para organizaciones de apoyo, entidades gubernamentales, municipios, academia e inversionistas para la toma de decisiones estratégicas que impactan al empresariado local, así como desarrollar políticas e iniciativas basadas en datos que respondan a las verdaderas necesidades del empresario local”, apuntó.

Cabe destacar que, los resultados formarán parte del Reporte de Estado de la Comunidad Empresarial en Puerto Rico 2025, “una plataforma interactiva que visibiliza las historias, desafíos y oportunidades con datos tanto de los emprendedores como de los recursos de apoyo empresarial en Puerto Rico”.

La meta de este año, reveló, es alcanzar unas mil respuestas de empresarios emergentes, “creciendo y expandiendo sus negocios”.

“Este esfuerzo está alineado con la misión de Colmena66 de facilitar el emprendimiento mediante la conexión y construcción de la comunidad empresarial para que cualquier persona en Puerto Rico pueda comenzar y desarrollar un negocio exitoso”, manifestó.

Por su parte, Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, estableció que, “cada año, la Encuesta Anual de Emprendimiento nos permite obtener un panorama actualizado del ecosistema empresarial de Puerto Rico”.

“En 2025, con la participación de cientos de emprendedores y el respaldo de más de 200 organizaciones de apoyo, estamos generando datos estratégicos que ayudarán a diseñar programas efectivos, cerrar brechas críticas y promover el crecimiento sostenible de nuestros empresarios”, subrayó.

De hecho, la edición del 2024 contó con la participación de 777 empresarios, emprendedores, comerciantes y startups y, “reveló realidades clave del ecosistema empresarial local y sirvió de base para la creación del segundo Reporte de Estado de la Comunidad Empresarial en Puerto Rico 2024″, detalló.

“A partir de estos hallazgos, se identificaron cinco brechas accionables: cierre y sucesión; educación financiera y acceso a capital; preparación ante crisis y desastres; acceso a servicios especializados como el mercadeo y la mentoría; y formalización y permisos”, detalló.

Entretanto, Rivera Chinea aceptó que, “comprender estos retos permite desarrollar soluciones efectivas que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios locales”.

El reporte destacó, además, historias inspiradoras que evidencian la adaptabilidad, innovación y capacidad de transformación del empresario puertorriqueño, como, por ejemplo, “los casos de Amasar, Skootel, Divinissimo Gelato y Cultimar Technologies, empresas que representan distintos sectores desde la agroindustria hasta la movilidad sostenible, alimentos-gastronomía y la biotecnología marina”.

Oportunidad de ganar premios

De acuerdo con la organización, los participantes de la Encuesta de Emprendimiento Anual 2025 tendrán la oportunidad de ganar premios y oportunidades exclusivas como parte de la campaña Tu Historia Cuenta.

Según Rivera Chinea, “entre los premios está “un 25% a un boleto para el Boricua Emprende Fest 2026. Esto será automático, con solo participar”.

Asimismo, se le dará “la oportunidad de destacar sus historias y trayectorias empresariales en el Reporte del Estado de la Comunidad Empresarial en Puerto Rico 2025, incluyendo entrevistas realizadas en sus negocios que se publicarán en las redes sociales de Colmena66”.

Igualmente, “pueden formar parte de la sesión de apertura en el Boricua Emprende Fest 2025 (BE Fest), el evento empresarial más grande de Puerto Rico, con más de 2,000 asistentes y, la oportunidad de ganar un cheque de $1,000 o uno de tres cheques de $150 cada uno”.

“Con la Encuesta Anual de Emprendimiento 2025 buscamos profundizar en el panorama del ecosistema empresarial de Puerto Rico y generar un reporte con datos que guíe decisiones efectivas”, resaltó.