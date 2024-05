Crean plataforma para defender los decretos otorgados bajo las antiguas leyes 20 y 22

En marzo pasado, informó El Nuevo Día, la Oficina de Contraloría General investigaba el tema en Puerto Rico. Asimismo, un informe de la Oficina del Contralor en Puerto Rico detalló que los decretos no cuentan con fiscalización y –en muchas ocasiones– no cumplen con los requisitos mínimos que exige la misma ley.

En un comunicado de prensa, el grupo “Impulso Boricua” aseguró que buscan “desmentir con datos económicos los mitos que promueven grupos anticapitalistas sobre los incentivos y su efectividad. En su plataforma destacan cómo uno de esos mitos -el alegado costo del programa al bolsillo de los puertorriqueños-, contrasta con dos datos fundamentales: que el gobierno no invierte un solo centavo en la otorgación de los incentivos, y que, de no existir estos incentivos, los inversionistas no se hubiesen mudado a Puerto Rico por lo que el impacto de sus inversiones en términos de empleo, ingresos y otros renglones no existiría”.