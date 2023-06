El Festival Internacional de Creatividad de Cannes, Francia, contará por primera vez con la presencia de dos creativos de Puerto Rico como parte del jurado que escogerá las piezas ganadoras de este certamen, informó la Asociación Publicitaria de Puerto Rico (APPR) a través de una comunicación escrita.

Gerardo Vázquez, director creativo de VMLY&R Puerto Rico, y Rafael Reina, principal oficial creativo de De La Cruz Ogilvy, formarán parte del grupo de 197 profesionales de 58 mercados que evaluará y seleccionará los mejores trabajos creativos de clase mundial.

Vázquez será miembro del jurado remoto que seleccionará los finalistas en la categoría Outdoor, mientras que Reina se integrará al panel presencial que otorgará metales en la categoría Mobile.

La presencia de Puerto Rico en el Festival también estará en manos de dos duplas de creativos jóvenes que ganaron la competencia local Young Lions Creatives y que se medirán con pares de múltiples mercados por la oportunidad de obtener dicho premio a nivel internacional. José Enrique Morales y Tanya de Jesús, de la agencia De La Cruz Ogilvy participarán en la categoría Digital, mientras que Caroline Serrano y Uliana Rodríguez, de JSD Agency, harán lo propio en la categoría de Print.

Desde sus inicios en 1954, el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions es considerado el evento cumbre Publicidad, donde se galardonan los trabajos y la trayectoria de ejecutivos y creativos a nivel global.

El Festival Internacional de Creatividad de Cannes se llevará a cabo del próximo 19 al 23 de junio en la conocida ciudad francesa.