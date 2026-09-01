CSL Plasma invierte $30 millones en dos nuevos centros en Puerto Rico

CSL Plasma expandirá su presencia en la isla y anunciaron la apertura de dos nuevos centros de recolección de plasma.

CSL Plasma Puerto Rico, una filial de CSL Plasma Inc., informó en comunicado de prensa que invirtieron $30 millones para desarrollar ambos centros, ubicados en El Cantón Mall en Bayamón y en Plaza Centro Mall en Caguas. Cada centro contará con alrededor de 54 camas para donaciones.

Estos centros ofrecen un incentivo a los pacientes que cualifiquen y que donen plasma, el cual utilizan para crear terapias derivadas de plasma.

Con estos dos nuevos centros, llegan a seis los centros de CSL Plasma en Puerto Rico. Los otros centros son en Ponce, Loíza, Toa Baja y San Juan.

El primer centro de recolección abrió sus puertas en Ponce en diciembre de 2023, seguido de centros en Loíza en febrero de 2024, Toa Baja en abril de 2024 y San Juan en febrero de 2025. Durante los pasados tres años, CSL Plasma Puerto Rico ha creado cerca de 200 empleos para apoyar sus esfuerzos de recolección de plasma.

PUBLICIDAD

“Estas inauguraciones reflejan la generosidad de las comunidades de Puerto Rico y la dedicación de los empleados que atienden a nuestros donantes a diario”, dijo Steve Marlow, vicepresidente ejecutivo y gerente general de CSL Plasma. “Con seis centros operando en toda la isla, más personas tienen la oportunidad de donar plasma, apoyar la creación de terapias que salvan vidas y marcar una diferencia significativa para los pacientes en Puerto Rico y en todo el mundo”.

“Los donantes en los centros de donación en Puerto Rico reciben un reembolso razonable y reciben una tarjeta prepagada justo después de su donación”, se informó.

El plasma es la parte líquida de la sangre, de color amarillento. Transporta glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También contiene proteínas, hormonas, anticuerpos, diversos nutrientes y factores de coagulación, lo que lo hace útil para tratar a personas con quemaduras, shock, traumatismos u otras emergencias físicas. El plasma también se utiliza en hospitales, por ejemplo, en cirugía cardíaca, trasplantes de órganos y para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido.

Además de brindar ayuda en estas situaciones, el plasma recolectado en los centros de donación de CSL Plasma se utiliza para producir terapias derivadas del plasma que salvan vidas y que se entregan a personas con enfermedades poco conocidas y graves en más de 100 países, incluido Puerto Rico. Las terapias derivadas del plasma tratan enfermedades como inmunodeficiencias primarias, angioedema hereditario, enfermedades respiratorias hereditarias, hemofilia y otros trastornos hemorrágicos y neurológicos.

En los seis centros de CSL Plasma de la isla, el personal incluye enfermeras, técnicos de recepción, técnicos de atención al donante, técnicos de procesamiento de plasma, personal de administración y de control de calidad.