DACO cita reunión con detallistas de gasolina

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, se reunirá mañana con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Luis Rafael Gueits, con el propósito de evaluar el comportamiento del mercado local y reforzar los mecanismos de monitoreo y fiscalización.

El secretario reconoció en declaraciones escritas que el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán ha causado preocupación en los abastos y precios de la gasolina en Puerto Rico.

“Ante esto, el DACO activó a los inspectores de hidrocarburos, quienes ya se encuentran en la calle monitoreando el precio en la bomba y realizando requerimientos de información a las gasolineras para garantizar transparencia y cumplimiento con la ley”, expresó Torres Montalvo.

Explicó que, además de las inspecciones, ordenó la realización de un estudio de mercado para contar con una radiografía real y actualizada, hora tras hora, del comportamiento del mercado de combustibles en la isla.

“Como parte de nuestros esfuerzos para proteger a los consumidores, mañana estaremos reuniéndonos con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina para continuar el proceso de evaluación y monitoreo constante de los factores que influyen en el precio del combustible en Puerto Rico”, añadió. Torres Montalvo reiteró un llamado a la calma, subrayando que Puerto Rico recibe su gasolina de Estados Unidos, específicamente de estados como Texas y Oklahoma, donde se encuentran los depósitos del West Texas Intermediate (WTI).

“En noviembre y diciembre de 2025 se extrajeron aproximadamente 133,000 barriles de petróleo menos por día en esos campos, para un promedio de 13.66 millones de barriles diarios. Esto significa que existe potencial de aumentar significativamente la producción, lo que podría mitigar cualquier efecto directo de lo que ocurre en el Medio Oriente”, explicó.

Agregó que el barril de WTI cerró recientemente en $71.19, luego de haber alcanzado un máximo de $76.87, lo que evidencia que el alza no ha sido tan marcada como algunos pronosticaban.

“Reiteramos que no es momento para la especulación. El DACO continuará vigilante, fiscalizando y tomando las medidas necesarias para asegurar que cualquier ajuste en precio responda a factores reales del mercado y no a prácticas injustificadas que afecten el bolsillo del consumidor”, concluyó.