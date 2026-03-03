Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 09:02 PM
S&P 500
6946.14
0.81%
·
Dow Jones
49482.27
0.63%
·
Nasdaq
23152.08
1.26%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DACO cita reunión con detallistas de gasolina

El secretario de la agencia, Hiram Torres Montalvo, evaluará el comportamiento del mercado local con Rafael Gueits, presidente de la Asociación

3 de marzo de 2026 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, reconoció que el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán ha causado preocupación en los abastos y precios de la gasolina en Puerto Rico. (Julio Cortez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, se reunirá mañana con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Luis Rafael Gueits, con el propósito de evaluar el comportamiento del mercado local y reforzar los mecanismos de monitoreo y fiscalización.

El secretario reconoció en declaraciones escritas que el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán ha causado preocupación en los abastos y precios de la gasolina en Puerto Rico.

“Ante esto, el DACO activó a los inspectores de hidrocarburos, quienes ya se encuentran en la calle monitoreando el precio en la bomba y realizando requerimientos de información a las gasolineras para garantizar transparencia y cumplimiento con la ley”, expresó Torres Montalvo.

Explicó que, además de las inspecciones, ordenó la realización de un estudio de mercado para contar con una radiografía real y actualizada, hora tras hora, del comportamiento del mercado de combustibles en la isla.

“Como parte de nuestros esfuerzos para proteger a los consumidores, mañana estaremos reuniéndonos con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina para continuar el proceso de evaluación y monitoreo constante de los factores que influyen en el precio del combustible en Puerto Rico”, añadió. Torres Montalvo reiteró un llamado a la calma, subrayando que Puerto Rico recibe su gasolina de Estados Unidos, específicamente de estados como Texas y Oklahoma, donde se encuentran los depósitos del West Texas Intermediate (WTI).

“En noviembre y diciembre de 2025 se extrajeron aproximadamente 133,000 barriles de petróleo menos por día en esos campos, para un promedio de 13.66 millones de barriles diarios. Esto significa que existe potencial de aumentar significativamente la producción, lo que podría mitigar cualquier efecto directo de lo que ocurre en el Medio Oriente”, explicó.

Agregó que el barril de WTI cerró recientemente en $71.19, luego de haber alcanzado un máximo de $76.87, lo que evidencia que el alza no ha sido tan marcada como algunos pronosticaban.

“Reiteramos que no es momento para la especulación. El DACO continuará vigilante, fiscalizando y tomando las medidas necesarias para asegurar que cualquier ajuste en precio responda a factores reales del mercado y no a prácticas injustificadas que afecten el bolsillo del consumidor”, concluyó.

La agencia exhortó a los consumidores a reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la agencia.

Tags
GasolinaIránEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: