DACO congela precios ante la emergencia por falta de agua en varios municipios

Ante la crisis por la falta de agua en varios municipios del área metropolitana, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió una orden que congela los precios de venta de artículos de primera necesidad, específicamente, los relacionados al agua.

En la orden, firmada por el secretario Hiram Torres Montalvo, se congelaron los precios de los siguientes artículos: agua potable y hielo, agua embotellada, cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua, envases, tanques y recipientes de almacenamiento, acarreo y distribución de agua, así como servicios de acarreo y distribución de agua.

La orden prohíbe, además, el “acaparamiento y prácticas abusivas”. Esto implica que está prohibido acaparar artículos de primera necesidad, limitar o restringir la venta de los mismos, realizar prácticas engañosas o especulativas y ocultar mercancía para provocar un aumento en precios.

1 / 8 | FOTOS: Esta es la avería del Superacueducto que dejará a miles sin agua. Más de 100,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se quedarían sin agua por la reparación de una avería en una tubería de 72 pulgadas asociada al Superacueductos. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 8 FOTOS: Esta es la avería del Superacueducto que dejará a miles sin agua Más de 100,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se quedarían sin agua por la reparación de una avería en una tubería de 72 pulgadas asociada al Superacueductos. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

“En vista de la emergencia ocasionada por las dificultades técnicas del sistema que afectarán las operaciones de las instalaciones de La Plata y el Superacueducto, y en aras de asegurar el acceso continuo de agua potable y proteger la salud, el bienestar y la seguridad de la población afectada, resulta indispensable adoptar medidas preventivas para evitar la especulación y garantizar la disponibilidad de artículos de primera necesidad”, reza la orden.

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De acuerdo con el documento, la congelación de precios aplica a toda la isla y no exclusivamente a los municipios que se verán afectados por la falta de agua y que, en su mayoría, corresponden al área norte.

“Se prohíben aumentos en todos los niveles de distribución y venta al detal, así como alterar términos, condiciones, descuentos, ofertas o promociones de los artículos anunciados en venta especial previo a la expedición de la presente orden deberán honrarse hasta la fecha límite”, dice la orden. “No se podrán alterar los términos y condiciones de venta en ninguna forma que pudiera resultar en el encarecimiento de algún artículo de primera necesidad. No obstante, los precios de todo artículo aquí incluido podrán ser reducidos”.