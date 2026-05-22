DACO fiscaliza ventas sin IVU

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realiza este viernes un operativo de fiscalización a nivel isla durante el periodo de venta libre de Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes.

El operativo responde a la carta circular del Departamento de Hacienda, que establece la exención del IVU para determinados artículos de preparación desde hoy hasta el lunes, 25 de mayo.

1 / 7 | Algunos de los artículos que podrás adquirir libre de IVU . Las lámparas solares son algunos de los artículos que podrá conseguir libre de IVU para la temporada de huracanes. - Nahira Montcourt 1 / 7 Algunos de los artículos que podrás adquirir libre de IVU Las lámparas solares son algunos de los artículos que podrá conseguir libre de IVU para la temporada de huracanes. Nahira Montcourt Compartir

Según se informó en comunicado de prensa, inspectores de DACO visitarán distintos establecimientos comerciales alrededor de Puerto Rico para verificar el cumplimiento con la exención contributiva, así como las disposiciones del Reglamento de Prácticas Comerciales (Reglamento 9158) y reglamentos aplicables relacionados a garantías y transparencia comercial.

Entre los comercios que serán impactados se encuentran ferreterías, tiendas por departamento, supermercados, clubes de almacén, comercios de equipos eléctricos, establecimientos de venta de generadores y sistemas solares, así como cualquier otro comercio que promocione o venda artículos cobijados bajo la exención contributiva.

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El secretario del DACO, Hiram J. Torres Montalvo, destacó que el operativo tiene como prioridad garantizar que los consumidores “reciban información clara y transparente durante uno de los periodos de mayor movimiento comercial previo al inicio oficial de la temporada de huracanes”.

“En DACO estaremos en la calle fiscalizando activamente para asegurar que los comercios apliquen correctamente la venta sin IVU y que los consumidores reciban el trato justo que merecen”, expresó Torres Montalvo.

Durante las visitas, los inspectores verificarán que los comercios no estén cobrando IVU en artículos exentos, que los sistemas de caja reflejen correctamente la exención contributiva y que los precios anunciados coincidan con los cobrados al consumidor.

Además, se informó, fiscalizarán que no existan aumentos injustificados de precios previo al periodo exento, así como el cumplimiento con políticas de devolución, divulgación de especiales y garantías aplicables.

DACO informó que también fiscalizará la venta de generadores eléctricos y equipos solares, incluyendo la capacidad de los comercios para honrar garantías, disponibilidad de piezas y personal técnico para atender reparaciones y reclamaciones de consumidores.

Entre los artículos y equipos que forman parte de la venta sin IVU se encuentran: agua y alimentos no perecederos, artículos de limpieza, madera, sogas, baterías, linternas, herramientas, estufas portátiles, generadores eléctricos, equipos solares, radios, extintores y otros equipos relacionados a emergencias.