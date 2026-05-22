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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DACO fiscaliza ventas sin IVU

Hasta el lunes, hay venta sin IVU para productos relacionados a la temporada de huracanes.

22 de mayo de 2026 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, verifica, junto a una inspectora, un especial de un generador de energía. (Suministrada)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realiza este viernes un operativo de fiscalización a nivel isla durante el periodo de venta libre de Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes.

El operativo responde a la carta circular del Departamento de Hacienda, que establece la exención del IVU para determinados artículos de preparación desde hoy hasta el lunes, 25 de mayo.

Las lámparas solares son algunos de los artículos que podrá conseguir libre de IVU para la temporada de huracanes. Otra opción son las lámparas de baterías. Batteries Plus en la Avenida Jesús T. Piñero, es uno de loa establecimientos que tendrá artículos libre del impuesto para la temporada de huracanes.
1 / 7 | Algunos de los artículos que podrás adquirir libre de IVU . Las lámparas solares son algunos de los artículos que podrá conseguir libre de IVU para la temporada de huracanes. - Nahira Montcourt

Según se informó en comunicado de prensa, inspectores de DACO visitarán distintos establecimientos comerciales alrededor de Puerto Rico para verificar el cumplimiento con la exención contributiva, así como las disposiciones del Reglamento de Prácticas Comerciales (Reglamento 9158) y reglamentos aplicables relacionados a garantías y transparencia comercial.

Entre los comercios que serán impactados se encuentran ferreterías, tiendas por departamento, supermercados, clubes de almacén, comercios de equipos eléctricos, establecimientos de venta de generadores y sistemas solares, así como cualquier otro comercio que promocione o venda artículos cobijados bajo la exención contributiva.

El secretario del DACO, Hiram J. Torres Montalvo, destacó que el operativo tiene como prioridad garantizar que los consumidores “reciban información clara y transparente durante uno de los periodos de mayor movimiento comercial previo al inicio oficial de la temporada de huracanes”.

“En DACO estaremos en la calle fiscalizando activamente para asegurar que los comercios apliquen correctamente la venta sin IVU y que los consumidores reciban el trato justo que merecen”, expresó Torres Montalvo.

Durante las visitas, los inspectores verificarán que los comercios no estén cobrando IVU en artículos exentos, que los sistemas de caja reflejen correctamente la exención contributiva y que los precios anunciados coincidan con los cobrados al consumidor.

Además, se informó, fiscalizarán que no existan aumentos injustificados de precios previo al periodo exento, así como el cumplimiento con políticas de devolución, divulgación de especiales y garantías aplicables.

DACO informó que también fiscalizará la venta de generadores eléctricos y equipos solares, incluyendo la capacidad de los comercios para honrar garantías, disponibilidad de piezas y personal técnico para atender reparaciones y reclamaciones de consumidores.

Entre los artículos y equipos que forman parte de la venta sin IVU se encuentran: agua y alimentos no perecederos, artículos de limpieza, madera, sogas, baterías, linternas, herramientas, estufas portátiles, generadores eléctricos, equipos solares, radios, extintores y otros equipos relacionados a emergencias.

La agencia exhortó a los consumidores a solicitar evidencia de compra, verificar las políticas comerciales antes de completar cualquier transacción y reportar cualquier irregularidad o práctica engañosa a través de los canales oficiales de la agencia.

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DACOIVU
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Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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