DACO realiza operativo en el sector comercial como anticipo al Día de San Valentín

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) inició esta semana la visita a cientos de comercios en la isla para verificar que cumplen con las leyes y reglamentos de la agencia, esto como anticipo a la celebración del Día del Amor y la Amistad, que se celebra el próximo sábado.

En los primeros dos días (lunes y martes) los inspectores estuvieron en 133 establecimientos, y emitieron ocho avisos de infracción. El operativo se lleva a cabo, de forma simultánea, en las cinco regiones operacionales de la agencia, a saber: San Juan, Arecibo, Ponce, Caguas y Mayagüez.

La región de San Juan es la que tenía más infracciones hasta este martes, con un total de cuatro. Los comercios que recibieron los avisos son: farmacia Caridad, joyería Tous, Aquazul Systems Inc. y Caribbean Solar Energy.

Los inspectores concentran las visitas en los negocios donde los consumidores realizan la mayoría de las compras en esta temporada, tales como comercios de flores, joyerías, perfumerías, tiendas por departamento, comercios de regalos, ropa, accesorios y otros negocios con ofertas especiales asociadas a la celebración.

“Durante la temporada de San Valentín, miles de consumidores realizan compras para regalos, cenas y actividades especiales. Nuestro deber es garantizar que los comercios cumplan con las leyes y reglamentos que protegen al consumidor, especialmente en cuanto a rotulación de precios, anuncios y políticas de devolución”, expresó Hiram Torres Montalvo, secretario del DACO.

En la región de Mayagüez otorgaron dos avisos de infracción, mientras en las regiones de Caguas y Ponce, los inspectores emitieron una en cada una de ellas. Se informó que, por falta de personal, la región de Arecibo no salió el martes a inspeccionar los comercios, pero se espera que lo haga a partir del miércoles.

Durante las visitas, el personal del DACO inspeccionó el cumplimiento de los reglamentos y leyes aplicables, incluyendo la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del DACO, así como las disposiciones del Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos y el Reglamento de Rotulación y Anuncio de Precios, entre otros estatutos relacionados con la protección al consumidor.

Torres Montalvo advirtió también sobre el aumento en las compras por internet y el crecimiento de ofertas digitales que podrían inducir a error al consumidor.

“Es importante que los consumidores se mantengan alertas ante ofertas en línea que aparentan ser extraordinarias, pero que en muchos casos son anuncios engañosos diseñados como un gancho estratégico para atraer compradores. Exhortamos a verificar la reputación del vendedor, leer los términos y condiciones, confirmar políticas de devolución y guardar evidencia de la transacción, incluyendo anuncios, recibos y confirmaciones electrónicas”, manifestó el secretario.

El titular del DACO indicó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, precisa y visible sobre precios, condiciones de venta y políticas comerciales, y exhortó a reportar cualquier irregularidad detectada durante esta temporada.

El año pasado los inspectores de la agencia visitaron 200 comercios y emitieron una treintena de avisos de infracción.