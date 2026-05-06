DACO realiza operativo por ventas del Día de las Madres

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) inició este miércoles un operativo para fiscalizar las ventas del Día de las Madres.

El secretario Hiram J. Torres Montalvo dijo en comunicado de prensa que el operativo impactará más de 400 comercios en distintos puntos de Puerto Rico.

El inicio del operativo se llevó a cabo en el centro comercial Plaza Centro Mall en Caguas, donde personal del Departamento realizó inspecciones en la tienda Ross Dress for Less y comercios aledaños. El operativo, se informó, continuará hasta el viernes y tiene como propósito verificar el cumplimiento de los comercios con las disposiciones del Reglamento de Prácticas Comerciales y otras leyes aplicables, en un periodo de alta actividad comercial.

“Durante esta temporada, el DACO refuerza su presencia en la calle para asegurar que los consumidores reciban información clara y que los comercios cumplan con las disposiciones establecidas por ley”, expresó el secretario.

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Durante las inspecciones, los funcionarios de DACO estarán evaluando aspectos como la correcta rotulación de precios, la concordancia entre el precio anunciado y el cobrado en caja, la disponibilidad de mercancía en ofertas especiales, la divulgación de políticas de devolución, la entrega de recibos y la disponibilidad de alternativas de pago.

Asimismo, el operativo atenderá situaciones recurrentes en este periodo, como diferencias en precios entre góndola y caja, y la promoción de productos sin inventario disponible, entre otras prácticas que afectan la experiencia del consumidor.