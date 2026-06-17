DDB Latina se convierte en NAZA/TBWA

En lo que sería una de las transacciones más grandes en la historia de la industria publicitaria en Puerto Rico, el empresario boricua Edgardo Manuel Rivera adquirió el control mayoritario de la agencia de publicidad DDB Latina, que desde este miércoles se une a TBWA Worldwide y operará como NAZA\TBWA.

El cambio se produce a meses de que el conglomerado Omnicom (NYSE: OMC) adquirió The Interpublic Group of Companies, Inc., movida que dejó fuera del mercado a la marca DDB.

Rivera no precisó a cuánto ascendió la transacción por motivos de confidencialidad, pero sí detalló que cuentan con dos asientos en la junta de directores de la empresa, mientras que Omnicom contará con uno.

Desde 2016, Omnicom era el dueño del 100% de las acciones de DDB Latina, antes Eje Sociedad Publicitaria.

“TBWA está muy alineado con nuestros principios. TBWA no se ve como un network, se ve como un colectivo de agencias independientes que son parte de algo más grande“, explicó Rivera en conferencia de prensa.

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“Pero, la visión es dejar a cada agencia operar en su propio mercado para que aporte al colectivo arriba. Y también nos da acceso nuevamente a cómo lo teníamos antes con DDB, a herramientas y a visibilidad de una de las mejores networks creativos e innovadores del mundo“, agregó.

Rivera detalló que el nuevo nombre de la agencia de publicidad es un homenaje a su madre, cuyo segundo apellido es Nazario.

“También somos una industria donde el 80% de las personas que laboran en la agencia son mujeres, por lo que también es como una oda hacia ellas”, apuntó Rivera.

“Creo que es el nombre que le va perfecto a este nuevo proyecto que estamos, yo no diría que apostando, porque estamos seguros que va a funcionar con el grupo que tenemos, con los clientes que tenemos, pero este es el nuevo nombre con que vamos a ir al mercado efectivo hoy”, remarcó.

Hasta ahora, la licencia de TBWA en Puerto Rico pertenecía a un grupo liderado por la reconocida publicista Luzirene Mendoza.

A nivel internacional, TBWA tiene clientes de renombre como Apple, Adidas, Levi’s, Gatorade, entre otros.

En el mercado local, Rivera sostuvo que la mayoría de los clientes de la agencia están entusiasmados con el cambio. Entre los clientes de NAZA/TBWA, figuran Walmart, L’Oreal Caribe, Kia y Subway.

La transacción se produce en un momento clave para la agencia de publicidad que cuenta con el historial más exitoso en la historia de Cannes Lions para una agencia puertorriqueña.

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Además, Rivera recordó que NAZA/TBWA es la única agencia de Puerto Rico reconocida dos veces en los rankings Global Best of the Best de Effie Worldwide, un reconocimiento que distingue las campañas más efectivas del mundo.

Mientras, destacó que, en febrero de 2026, fue nombrada Agencia Global del Año en los Clio Music Awards, convirtiéndose en la primera agencia de habla hispana en recibir esa distinción.

Vuelve Eje Sociedad Publicitaria

Como parte de la transacción, Rivera reveló que también readquirió los derechos de la marca Eje Sociedad Publicitaria, empresa que fundó su padre, Edgardo Rivera, junto a Enrique Renta y José López, en 1995.

“Me da un inmenso orgullo poder decir que Eje vive y que vive ahora de manos de una nueva generación, de otro grupo de gente para hacer sus tareas dentro y hermanada con TBWA”, expresó, por su parte, Renta.

La nueva etapa de la empresa será liderada por Ineabelle Vélez como jefa de Operaciones.

Ambas firmas, reclamó Rivera, se convertirán en un conglomerado de agencias de publicidad a nivel local.

“Así como hay networks en Estados Unidos, ¿por qué no pensamos esos networks nosotros desde acá, si ya le estamos sirviendo a marcas en Estados Unidos y tenemos otros partners que también en la música, en entretenimiento, en construcción lo hacen. Pues ahora nosotros pretendemos y lo vamos a lograr desde el punto de vista de la publicidad", dijo.

A preguntas de este diario, el empresario sostuvo que no tiene programada una inversión significativa para impulsar la nueva etapa de la empresa, ya que conservarán a sus empleados y principales clientes.

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Sí adelantó un “plan de relaciones públicas fuerte”.

“Siempre digo, y no para restarle esfuerzo a los nombres, que la gente es lo que hace los negocios. Estamos tranquilos de que no hay que hacer una reinversión grande porque la gente es la misma gente”, apuntó.

Por su parte, Renta destacó que los planes de NAZA / TBWA y Eje Sociedad Publicitaria se producen en un momento clave para la industria publicitaria, particularmente por el auge de las plataformas digitales y el crecimiento de la inteligencia artificial (IA).