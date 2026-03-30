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prima:De fiesta los nominados y ganadores al Premio Enfoque Pymes 2026

La celebración reunió a un diverso grupo de emprendedores que fueron protagonistas de las inspiradoras historias del pasado año

30 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Alrededor de 300 invitados, entre empresarios y sus familiares, colaboradores e integrantes del ecosistema empresarial, se dieron cita en el Museo de Arte de Puerto Rico para celebrar el primer aniversario de la revista Enfoque Pymes.

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