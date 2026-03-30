Alrededor de 300 invitados, entre empresarios y sus familiares, colaboradores e integrantes del ecosistema empresarial, se dieron cita en el Museo de Arte de Puerto Rico para celebrar el primer aniversario de la revista Enfoque Pymes.
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
De fiesta los nominados y ganadores al Premio Enfoque Pymes 2026
La celebración reunió a un diverso grupo de emprendedores que fueron protagonistas de las inspiradoras historias del pasado año
30 de marzo de 2026 - 11:10 PM