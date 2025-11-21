Opinión
21 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 12:46 PM
S&P 500
6538.76
-1.56%
·
Dow Jones
45752.26
-0.84%
·
Nasdaq
22078.05
-2.15%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:El gobierno hace uso “inadecuado” de las subastas y los procesos de otorgación de contratos, advierte la Junta Fiscal

El organismo que controla las finanzas públicas de la isla insistió en que utilizar procesos competitivos y órdenes de compra claros, contribuye a obtener mejores precios y supervisar mejor el cumplimiento

21 de noviembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La junta mencionó que existe discreción a la hora de determinar si debe realizarse o no una subasta, lo cual permite que se otorguen contratos de tecnología sin procesos competitivos o transparentes. En la foto, Robert Mujica, director ejecutivo del ente de control financiero. (Xavier Araújo)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

En su informe anual, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puso la lupa sobre la forma en que el gobierno maneja los contratos millonarios que otorga, particularmente los de tecnología, al plantear que Puerto Rico se aleja de lo que se consideran mejores prácticas de administración pública, como llevar a cabo subastas o procesos de solicitud de propuestas (RFP, en inglés).

ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
