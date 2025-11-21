Noticia
El gobierno hace uso “inadecuado” de las subastas y los procesos de otorgación de contratos, advierte la Junta Fiscal
El organismo que controla las finanzas públicas de la isla insistió en que utilizar procesos competitivos y órdenes de compra claros, contribuye a obtener mejores precios y supervisar mejor el cumplimiento
21 de noviembre de 2025 - 8:00 AM