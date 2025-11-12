Deniegan petición de quiebra a dueña de La Mallorquina

La Corte de Quiebras en San Juan desestimó la petición que radicara la bióloga y abogada María S. Figueroa-Lugo, propietaria del emblemático edificio La Mallorquina en Viejo San Juan, quien ha apelado la decisión a Boston.

Figueroa-Lugo lleva años luchando por recuperar el inmueble que adquirió en el 2013 mediante un préstamo que le concedió el Banco de Desarrollo Económico (BDE) y que, años después la entidad bancaria vendió a PR Recovery en una transacción que el propio BDE ha indicado que fue irregular e ilegal.

La Mallorquina está en la calle San Justo del Viejo San Juan y fue fundado en 1848. Es considerado uno de los restaurantes más antiguos del hemisferio.

En los primeros meses de 2025, PR Recovery puso a la venta el histórico edificio en pública subasta. El 7 de febrero se celebró la subasta y nadie se presentó a las oficinas del alguacil, solo acudió PR Recovery. Ante la ausencia de compradores interesados, el alguacil le adjudicó el inmueble a PR Recovery & Development REO LLC por poco más de $1.49 millones.

¿Qué ha pasado a nivel local?

Al enterarse de lo sucedido, Figueroa-Lugo radicó una moción urgente en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en la que pidió la paralización del proceso de subasta y su nulidad porque dicho evento acaeció luego de que ella solicitara la protección del Código de Quiebras federal.

El TPI paralizó temporalmente el proceso de subasta y ejecución de hipoteca de la propiedad, en lo que la Corte de Quiebras atendía la petición de Figueroa-Lugo.

Sin embargo, ante la desestimación de la quiebra en el Tribunal federal, el TPI entendió que no tiene que resolver el caso, y por tanto, no declaró nula la subasta.

“Yo voy a seguir luchando hasta el final, ante el remedio que me provean los foros”, manifestó Figueroa-Lugo a El Nuevo Día, quien confía que su apelación en Boston le sea favorable.

“La estrategia de ellos (PR Recovery) es cansar a la otra parte, lo hacen porque tienen dinero, y la gente se cansa”, agregó la empresaria.

Figueroa-Lugo es una de cientos de empresarios que se han visto afectados con la venta de la cartera de préstamos del BDE a PR Recovery. El BDE demandó en 2019 al comprador y a otras entidades relacionadas con esa transacción, y solicitó al Tribunal que declare nula dicha venta y revierta la cartera al Banco.

Tras años de mociones y deposiciones, el BDE y PR Recovery acordaron negociar fuera de tribunales a finales de 2023, y así lo informaron al Tribunal. Sin embargo, a dos años de iniciar esas conversaciones todavía no han anunciado que hayan logrado algún acuerdo.

Desde abril de este año, el pleito está en la sala del magistrado Brian Burgos Hernández, luego de que el anterior juez que atendía el caso, Raúl Arnaldo Candelario López, fue ascendido a juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico por la gobernadora Jenniffer González.