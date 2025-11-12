Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 02:01 PM
S&P 500
6846.61
0.21%
·
Dow Jones
47927.96
1.18%
·
Nasdaq
23468.30
-0.25%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Deniegan petición de quiebra a dueña de La Mallorquina

La bióloga y abogada María S. Figueroa-Lugo ha apelado la decisión al panel de Boston

12 de noviembre de 2025 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, María S. Figueroa-Lugo, quien adquirió el histórico edificio que ubica en Viejo San Juan, en el año 2013. (alexis.cedeno)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

La Corte de Quiebras en San Juan desestimó la petición que radicara la bióloga y abogada María S. Figueroa-Lugo, propietaria del emblemático edificio La Mallorquina en Viejo San Juan, quien ha apelado la decisión a Boston.

RELACIONADAS

Figueroa-Lugo lleva años luchando por recuperar el inmueble que adquirió en el 2013 mediante un préstamo que le concedió el Banco de Desarrollo Económico (BDE) y que, años después la entidad bancaria vendió a PR Recovery en una transacción que el propio BDE ha indicado que fue irregular e ilegal.

La Mallorquina está en la calle San Justo del Viejo San Juan y fue fundado en 1848. Es considerado uno de los restaurantes más antiguos del hemisferio.

En los primeros meses de 2025, PR Recovery puso a la venta el histórico edificio en pública subasta. El 7 de febrero se celebró la subasta y nadie se presentó a las oficinas del alguacil, solo acudió PR Recovery. Ante la ausencia de compradores interesados, el alguacil le adjudicó el inmueble a PR Recovery & Development REO LLC por poco más de $1.49 millones.

¿Qué ha pasado a nivel local?

Al enterarse de lo sucedido, Figueroa-Lugo radicó una moción urgente en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en la que pidió la paralización del proceso de subasta y su nulidad porque dicho evento acaeció luego de que ella solicitara la protección del Código de Quiebras federal.

El TPI paralizó temporalmente el proceso de subasta y ejecución de hipoteca de la propiedad, en lo que la Corte de Quiebras atendía la petición de Figueroa-Lugo.

Sin embargo, ante la desestimación de la quiebra en el Tribunal federal, el TPI entendió que no tiene que resolver el caso, y por tanto, no declaró nula la subasta.

“Yo voy a seguir luchando hasta el final, ante el remedio que me provean los foros”, manifestó Figueroa-Lugo a El Nuevo Día, quien confía que su apelación en Boston le sea favorable.

“La estrategia de ellos (PR Recovery) es cansar a la otra parte, lo hacen porque tienen dinero, y la gente se cansa”, agregó la empresaria.

Figueroa-Lugo es una de cientos de empresarios que se han visto afectados con la venta de la cartera de préstamos del BDE a PR Recovery. El BDE demandó en 2019 al comprador y a otras entidades relacionadas con esa transacción, y solicitó al Tribunal que declare nula dicha venta y revierta la cartera al Banco.

Tras años de mociones y deposiciones, el BDE y PR Recovery acordaron negociar fuera de tribunales a finales de 2023, y así lo informaron al Tribunal. Sin embargo, a dos años de iniciar esas conversaciones todavía no han anunciado que hayan logrado algún acuerdo.

Desde abril de este año, el pleito está en la sala del magistrado Brian Burgos Hernández, luego de que el anterior juez que atendía el caso, Raúl Arnaldo Candelario López, fue ascendido a juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico por la gobernadora Jenniffer González.

Mientras, desde hace unos días el BDE tiene un nuevo presidente: Josué Rivera, exsecretario de Agricultura. Rivera sustituye a Carmen Vega Fournier, quien fue nombrada Contralora de Puerto Rico.

Tags
Banco de Desarrollo Económico de Puerto RicoDemandasQuiebrasEmprendedores puertorriqueños
ACERCA DEL AUTOR
Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: