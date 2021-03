El presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD), Jesús E. Vázquez Rivera, aseguró que los comerciantes están cumpliendo con los protocolos de salud ante el COVID-19, y que las agencias de seguridad deben de actuar directamente con los grupos de turistas que llegan al área del Condado sin control alguno.

“Luego de pasadas las últimas semanas hemos visto grandes intervenciones de las agencias gubernamentales en los establecimientos comerciales, las cuales han ocasionado cierres y multas. Nosotros estamos conscientes que la mayoría de los comerciantes están cumpliendo con sus protocolos y sabemos que en áreas metropolitanas hay una avalancha de turistas que no están ayudando a la causa y no siguen las reglas. Pero, pero por lo que hemos visto, parece que la soga corta por lo más fino y siempre castigan al que no tiene la culpa”, expresó el presidente del CUD mediante comunicado de prensa.

Según el líder del CUD, ha recibido quejas de varios comerciantes que están teniendo intervenciones diarias a sus negocios y ya siente “que es una persecución”. “Hacemos un llamado a las agencias pertinentes a que analicen sus intervenciones y no lo hagan por capricho, esto afecta seriamente a los comercios que ya llevan un año sufriendo el embate económico”, manifestó.

PUBLICIDAD

Destacó que ya se cumplió un año de la pandemia en Puerto Rico, y los comerciantes han hecho todo lo posible para mantener sus negocios abiertos. Aseguró los pequeños y medianos comerciantes han sido los más afectados y atacados durante todo este tiempo cuando han demostrado que cumplen con todos los requisitos.

El líder del CUD hizo un llamado a no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas de salud contra el COVID-19, el cual continúa contagiando a los ciudadanos. Insistió en que la pandemia no ha desaparecido y exhortó a los negocios a continuar en cumplimento por el bien de su equipo, su familia y sus consumidores.