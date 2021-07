The Mall of San Juan anunció la llegada de dos tiendas nuevas que se añaden a la oferta de establecimientos: Gymco y Gioseppo.

Gymco está ubicada en el segundo nivel, al lado de Williams- Sonoma. Esta es una marca mexicana que ofrece ropa deportiva para mujeres y hombres, con planes de expandir a niños próximamente. Es la primera tienda que abrirá en el Caribe y está comprometida con ofrecer el balance perfecto entre comodidad y calidad.

La cadena, que surgió de la visión de la diseñadora Gabriela Jiménez, aspira a ser reconocida a nivel mundial como la empresa mexicana líder en fabricación y comercialización de productos deportivos. La marca tiene tiendas en México, España y ahora Puerto Rico.

Mientras, Gioseppo está ubicada en el primer nivel, frente al área de juegos de niños. Ampliando la categoría de calzado, se une esta marca española. Ofrecerá productos atractivos, casuales y modernos para vestir los pies de todas las familias. Igualmente, es la primera en el Caribe.

Gioseppo es una empresa familiar, fundada hace más de 25 años en España, y hoy tiene presencia en más de 10,000 puntos de venta en unos 60 países, incluyendo Australia.

“Estamos muy contentos y orgullosos de poder presentar nuevas tiendas y crecimiento. También nos sentimos agradecidos de que estos empresarios estén confiando en The Mall of San Juan para presentar su oferta comercial”, dijo Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Por su parte, Irene Muñiz, gerente de mercadeo del centro comercial, señaló que “The Mall of San Juan continúa siendo un destino preferido de compras y gastronomía. Nos encontramos muy agradecidos por el apoyo y comprometidos con nuestros visitantes y empleados en continuar ofreciendo la experiencia más segura mientras reforzamos nuestros protocolos de cumplimiento”.