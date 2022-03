Los centros de inspección lograron que el gobierno atendiera sus diversos reclamos, tras conseguir la aprobación de la Ley 8 de 2022, que entre otras cosas prohíbe que las nuevas estaciones de inspección se establezcan cerca de otras.

Pero además, el estatuo –tal cual fue aprobado- aumentaría el precio de las inspecciones a los vehículos de motor.

La ley, firmada el 7 de marzo por el gobernador Pedro Pierluisi, establece que la inspección de los vehículos aumentará de precio, a entre no menos de $12 ni más de $20. Y en el caso de los vehículos pesados –los que pesan más de 10,001 libras- pudiera subir hasta $40.

“Llevamos 22 años cobrando $11. Se supone que los precios se revisaran cada cinco años, pero nunca se hizo”, manifestó Carlos Crespo, presidente del comité de estaciones de inspección del Centro Unido de Detallistas y uno de los proponentes de la legislación que dio paso a la Ley 8 de 2022.

PUBLICIDAD

Aunque el nuevo precio podría estar entre $12 y $20, según la nueva ley, Crespo sostuvo que la intención gubernamental es subirlo al máximo, o sea a $20. Igual sucedería con los vehículos pesados, cuya inspección aumentará a $40, según el comerciante.

De ese precio, el estatuto señala que $10 se destinarán para la estación de servicio. Actualmente, la estación recibe $9 por inspección. El gobierno recibiría el restante, hasta un máximo de $5. No está claro cómo se distribuiría el resto del dinero, en caso de que la inspección suba a $20.

Por su parte, Eileen Vélez, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), dio a entender que tiene reparos con los nuevos precios y señaló que la ley no entrará en vigor hasta tanto se sometan nuevas enmiendas al proyecto recién firmado por el gobernador. “El DTOP no apoya aumentos que afecten a los ciudadanos”, expresó en declaraciones escritas enviadas a este medio.

Otra petición que hicieron los dueños de estaciones, y que el gobierno les concedió al aprobar la Ley 8, es que no requerirá que mecánicos hagan las inspecciones. El estatuto establece que el trabajo lo realizarán técnicos autorizados certificados.

De igual forma, los comerciantes no tendrán que renovar anualmente la autorización para operar sus centros de inspección. El grupo pedía que se les permitiera renovar cada dos años, y el gobierno les concedió cuatro años.

Asimismo, solicitaban que el gobierno restringiera la proliferación de centros de inspección, para evitar que haya uno frente al otro, o en la próxima cuadra, como suele ocurrir con las estaciones de gasolina.

PUBLICIDAD

La Ley 8 establece que los nuevos centros de inspección tendrán que ubicarse a una distancia radial igual o mayor a cinco millas de donde esté cualquier otra estación de inspección, sin excepción.

No obstante, hace la salvedad de que esta restricción no impedirá a las estaciones existentes renovar sus permisos –en caso de que no cumplan con esa distancia radial- ni tampoco afectará a aquellos nuevos centros de inspección que radicaron su solicitud antes de 180 días de la aprobación de esta ley y que estén a una distancia radial menor de las cinco millas.

Pese a los logros alcanzados, los comerciantes no están contentos con que la ley haya subido las multas a los que violen el estatuto. Las multas irán de entre $500 hasta $5,000 para los que simulen tener autorización para operar un centro de inspección sin tenerla; y de $5,000 hasta $10,000 para los que alteren intencionalmente el equipo de inspección con el fin de impedir la evaluación correcta del auto.

Sin embargo, Crespo indicó que las multas no deberían superar los $1,500. Además, insistirá que en el nuevo reglamento que promulgue el DTOP para implantar esta ley, se incluya que la agencia no cerrará los centros de inspección en caso de que encuentre alguna violación. Solo que los multe, pero que les permita continuar operando, agregó el líder del grupo en el CUD.

En el pasado, el DTOP ha cerrado hasta por dos meses los centros de inspección si encuentra alegadamente alguna violación. Esto, porque son abogados privados los que la agencia contrata como jueces administrativos, dijo Crespo, y tardan largo tiempo en ver los casos. Tal situación impacta adversamente las finanzas de los negocios multados, la estabilidad de sus empleados y el servicio que ofrecen a sus clientes.