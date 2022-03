Una resolución dirigida a eliminar las multas emitidas por pasar por peajes sin contar con el balance disponible para sufragar el costo sería radicada en la Cámara de Representantes, adelantó hoy, domingo, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José “Memo” González Mercado.

El legislador novoprogresista aseguró en declaraciones escritas que “muchas” de las multas que reciben los ciudadanos no “son acertadas”, ya que “existen muchas alegaciones de doble y hasta triple multa similar”.

“El asunto de las multas no reales adjudicadas por un sistema deficiente tiene que ser atendido con premura. Muchos conductores nos han indicado que cuando les llega la licencia nueva para renovar el marbete, salen multas de miles de dólares asociadas al sistema AutoExpreso. Eso no es aceptable”, expresó González Mercado en un comunicado de prensa.

Además, resaltó que la eliminación de las multas no tendría impacto en el presupuesto operacional de la Autoridad de Carreteras, ya que se nutre de ingresos recibidos por el tránsito de los peajes y no por el cobro de infracciones.

Asimismo, el representante dijo que le solicitó a la Autoridad de Carreteras y Transportación que se cancele de manera inmediata el contrato de operación del sistema AutoExpreso.

Sin embargo, la directora de comunicaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Lismari Cora Zambrana, indicó que la agencia no ha recibido una “petición oficial”.

La empresa Professional Account Management (PAM) administra el sistema de AutoExpreso. Comenzó a prestarle servicios a la Autoridad de Carreteras en 2018, luego que el entonces gobernador Ricardo Rosselló cancelara el contrato de su empresa hermana, GILA, tras múltiples problemas con la imposición de multas no justificadas.

“Las quejas de la ciudadanía son inmensas, peor que lo que sucedió en el 2015 y en el 2018. Ahora, no solo es la falta de notificación, sino que las recargas de cuentas y hasta la propia página en la Internet del sistema no son confiables”, expresó el legislador en declaraciones escritas a la prensa.

Según el novoprogresista, los conductores alegan que la empresa no estaría notificándoles las multas y que se enteran de ellas cuando van a renovar sus marbetes.

“Esto no puede continuar, el conductor puertorriqueño no debe pagar el costo de la ineficiencia de una empresa que ha demostrado no tener la capacidad para administrar este sistema”, añadió el representante del Distrito 14, que abarca los municipios de Arecibo y Hatillo.

González Mercado también resaltó que, en los últimos días, cibernautas han denunciado a través de las redes sociales que la página de AutoExpreso no estaba en operaciones y que “no registraba transacciones como recarga”.

“PAM se supone que fuera transicional, no final. Llevamos tres años con esta empresa y las deficiencias están bien marcadas”, añadió.

De momento, El Nuevo Día no pudo obtener una reacción de la empresa Professional Account Management. Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin E. González Montalvo, no realizaría expresiones hasta que “lea y analice con su equipo legal, y en su totalidad,” lo expuesto por González Mercado.

El legislador presidió el cuatrienio pasado la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes.