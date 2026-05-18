Econo realiza alianza con DoorDash

( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Supermercados Econo se convertirá en la primera cadena de supermercados puertorriqueña en integrarse al “Marketplace” de DoorDash luego de establecer una alianza con la empresa.

A través de esta alianza, los clientes podrán acceder al surtido de Supermercados Econo desde la aplicación y la web de DoorDash y recibir sus compras a domicilio.

“Esta colaboración es un paso importante para ampliar la conveniencia que ofrecemos a nuestros clientes”, comentó Viviana Mass, gerente senior de mercadeo para Supermercados Econo. “Al integrarnos al DoorDash Marketplace, facilitamos que más personas accedan a los productos Econo cuando y donde los necesiten.”

“Nos entusiasma dar la bienvenida a Supermercados Econo a DoorDash y ofrecer aún más variedad de productos de supermercado y mayor comodidad a los consumidores de todo Puerto Rico”, declaró Andreina Chacin, gerente general de DoorDash Puerto Rico. “Juntos ayudamos a nuestros clientes a acceder a los productos esenciales que necesitan de forma rápida y confiable, con solo tocar un botón”.