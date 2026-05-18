Econo realiza alianza con DoorDash
Los clientes del supermercado podrán pedir sus compra a través de esta aplicación a partir de este lunes
18 de mayo de 2026 - 2:08 PM
18 de mayo de 2026 - 2:08 PM
Supermercados Econo se convertirá en la primera cadena de supermercados puertorriqueña en integrarse al “Marketplace” de DoorDash luego de establecer una alianza con la empresa.
A través de esta alianza, los clientes podrán acceder al surtido de Supermercados Econo desde la aplicación y la web de DoorDash y recibir sus compras a domicilio.
“Esta colaboración es un paso importante para ampliar la conveniencia que ofrecemos a nuestros clientes”, comentó Viviana Mass, gerente senior de mercadeo para Supermercados Econo. “Al integrarnos al DoorDash Marketplace, facilitamos que más personas accedan a los productos Econo cuando y donde los necesiten.”
“Nos entusiasma dar la bienvenida a Supermercados Econo a DoorDash y ofrecer aún más variedad de productos de supermercado y mayor comodidad a los consumidores de todo Puerto Rico”, declaró Andreina Chacin, gerente general de DoorDash Puerto Rico. “Juntos ayudamos a nuestros clientes a acceder a los productos esenciales que necesitan de forma rápida y confiable, con solo tocar un botón”.
A partir de hoy, éstas serán las 15 tiendas que ofrecerán el servicio de DoorDash: Altamira, Barranquitas, Caguas (Bairoa, Condado Moderno, Plaza del Carmen), Plaza Carolina, Villa Carolina, Cataño, Comerío, Fajardo, Hato Rey, Levittown, Naguabo, Naranjito y Rio Grande.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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