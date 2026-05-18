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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Econo realiza alianza con DoorDash

Los clientes del supermercado podrán pedir sus compra a través de esta aplicación a partir de este lunes

18 de mayo de 2026 - 2:08 PM

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A partir de este lunes, 15 supermercados Econo ofrecerán el servicio de DoorDash. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Supermercados Econo se convertirá en la primera cadena de supermercados puertorriqueña en integrarse al “Marketplace” de DoorDash luego de establecer una alianza con la empresa.

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A través de esta alianza, los clientes podrán acceder al surtido de Supermercados Econo desde la aplicación y la web de DoorDash y recibir sus compras a domicilio.

“Esta colaboración es un paso importante para ampliar la conveniencia que ofrecemos a nuestros clientes”, comentó Viviana Mass, gerente senior de mercadeo para Supermercados Econo. “Al integrarnos al DoorDash Marketplace, facilitamos que más personas accedan a los productos Econo cuando y donde los necesiten.”

“Nos entusiasma dar la bienvenida a Supermercados Econo a DoorDash y ofrecer aún más variedad de productos de supermercado y mayor comodidad a los consumidores de todo Puerto Rico”, declaró Andreina Chacin, gerente general de DoorDash Puerto Rico. “Juntos ayudamos a nuestros clientes a acceder a los productos esenciales que necesitan de forma rápida y confiable, con solo tocar un botón”.

A partir de hoy, éstas serán las 15 tiendas que ofrecerán el servicio de DoorDash: Altamira, Barranquitas, Caguas (Bairoa, Condado Moderno, Plaza del Carmen), Plaza Carolina, Villa Carolina, Cataño, Comerío, Fajardo, Hato Rey, Levittown, Naguabo, Naranjito y Rio Grande.

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Supermercados Econo
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