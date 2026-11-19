La empresa Editorial Panamericana Inc. se prepara para una transición con miras a que el negocio permanezca en manos de sus fundadores: la Familia Cabral.

Aunque aún no le ha puesto fecha a la salida formal de la empresa que levantó hace 30 años, Julio Cabral Veras nombró como vicepresidente a su hijo, Gabriel Andrés Cabral Corrada. La designación del joven de 28 años se hizo hace algunos años, pero se ha implementado, poco a poco, y tiene como fin encaminar la sucesión de la empresa.

En entrevista con El Nuevo Día, Cabral Veras, de 63 años, reveló que recibió una oferta de parte de una editorial española, que no identificó, pero prefirió convencer a su hijo para tomar el mando.

“Ya yo tenía acercamiento de una empresa española para concretizarse. En eso, venía enamorando a Guillermo, que trabajó muchos años en Nueva York, en la banca”, dijo.

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Contó que el joven accedió a pasar una temporada trabajando para la empresa antes de aceptar la propuesta. “Creo que todo padre daría lo que sea para tener esa bendición, no solo de tenerlo a mi lado, sino por la labor que está desarrollando”.

Aun con la movida, Cabral Veras reiteró que todavía no está listo para dejar el timón de la empresa puertorriqueña establecida en Guaynabo.

“No he pensado en eso”, dijo Cabral Veras, cuando se le preguntó cuándo se concretará su retiro. “Yo no creo en decir ‘me voy a retirar’. Me describo, humildemente, como gladiador y los gladiadores estamos luchando hasta el día que tengamos fuerza y hasta que Dios me lo permita”.

Agregó que la transición de mandato en la empresa debe llegar “de manera natural”.

“Mientras Dios me dé mi mente, que esté bien, que pueda ayudar y asesorar a mi hijo, aquí estaré”, agregó. “El día que yo entienda que no tengo nada que aportar… yo no me apego a las cosas, cojo mis motetes y me voy”.

Cabral Corrada, por su parte, dijo que “es una transición gradual”.

“Mi papá sigue siendo el presidente y seguiremos trabajando y colaborando juntos”, dijo. “Yo quisiera tenerlo el resto de mi vida y seguir absorbiendo esa sabiduría, que me pueda ayudar a no tropezarme tanto”.

Evolución

La integración de Cabral Corrada ha servido para transformar la editorial. En tiempo reciente, además de las líneas de libros educativos, Editorial Panamericana ha entrado en la distribución de materiales y equipos escolares, en el ofrecimiento de adiestramientos y capacitación y la producción de eventos.

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Se trata, en síntesis, de uno de los principales proveedores de recursos educativos del gobierno de Puerto Rico con una relación de negocios que alcanza al menos dos décadas.

De acuerdo con el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), desde el año fiscal 2008 al presente, Editorial Panamericana ha suscrito unos $43 millones en contratos con principalmente con el Departamento de Educación, así como con otras agencias y decenas de municipios.

Editorial Panamericana cuenta con unos 30 empleados y ausculta exportar sus servicios fuera de Puerto Rico.