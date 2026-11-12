Ejecutivo de Paulson Puerto Rico espera que proyecto de igualdad contributiva avance antes del cierre de sesión

El codirector ejecutivo de Paulson Puerto Rico, Rolando Padua, se mostró esperanzado en que el proyecto de igualdad contributiva avance antes de que termine la sesión legislativa, mientras la Cámara de Representantes y el Senado tienen ante sí propuestas con tasas distintas.

En entrevista con Lo de Hoy, de El Nuevo Día, Padua sostuvo que en conversaciones recientes en la Legislatura se ha planteado reducir la tasa de 10% que aprobó la Cámara de Representantes.

El codirector relató que el presidente de la Comisión de Hacienda cameral, Eddie Charbonier Chinea, con quien conversó le indicó que la tasa podría bajar a 7%. Añadió que, a juicio del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, podría reducirse aún más.

“Él está convencidísimo de que la medida puede pasar antes de que acabe la sesión legislativa”, dijo Padua sobre el presidente del Senado.

La propuesta original de la administración de Jenniffer González Colón fijaba una tasa opcional de 4% para residentes de Puerto Rico sobre intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo.

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El Senado mantuvo el 4% en el Proyecto del Senado 488, que aprobó en junio y envió a la Cámara. El Proyecto de la Cámara 501 también partió del 4%, pero en septiembre la Cámara lo aprobó con una tasa de 10% y lo remitió al Senado.

En aquel momento, Charbonier Chinea explicó a El Nuevo Día que el cambio buscaba evitar una pérdida de ingresos para el gobierno.

Padua calificó la medida del Senado como “una medida muy, muy bien hecha”.

Al hablar de lo que busca Paulson Puerto Rico, planteó que quienes viven en la isla y quieren emprender deberían tener acceso al mismo trato contributivo que los inversionistas que se mudan a Puerto Rico y obtienen un decreto bajo el Código de Incentivos.

“Nuestra posición es que debe ser igual”, afirmó. Añadió que la empresa ha discutido la propuesta con la Junta de Supervisión Fiscal, el Ejecutivo y la Legislatura.

Padua reconoció que cualquier cambio debe ajustarse al plan fiscal y que el gobierno tendría que hacer ajustes para proteger sus ingresos.

Los planes de desarrollo de Paulson Puerto Rico

Al hablar de los planes de desarrollo de Paulson Puerto Rico, Padua expresó que el grupo todavía ve espacio para crecer en la hotelería.

Recordó que esa apuesta comenzó con la adquisición de propiedades como el Condado Vanderbilt y La Concha, y continuó con inversiones en los hoteles y la incorporación de restaurantes como Serafina.

“Estamos pensando que todavía hay muchísimo espacio para crecer”, sostuvo. Para aprovechar esa oportunidad, dijo que el gobierno y las empresas tienen que “ir de la mano”.

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También planteó que la promoción de Puerto Rico como destino requiere fondos suficientes y una estrategia que vaya más allá de la próxima temporada. “Tenemos que pensar los próximos cinco años”, afirmó.

Al preguntársele por el próximo proyecto de la compañía, compartió que el grupo aspira a impulsar desarrollos de una escala similar a Vanderbilt Residences y generar miles de empleos en la construcción. Señaló que el trámite de los permisos y el costo de la electricidad son dos factores que pesan sobre la viabilidad de esos proyectos.