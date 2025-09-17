El adiós de Jerry Greenfield: por qué el cofundador de Ben & Jerry’s abandonó la marca

Jerry Greenfield, cofundador de Ben & Jerry’s, deja la marca de helados después de 47 años, alegando que la independencia que alguna vez tuvo para hablar sobre temas sociales ha sido sofocada por la empresa matriz Unilever.

En una carta que el cofundador Ben Cohen publicó en la plataforma de redes sociales X en nombre de Greenfield, Greenfield dijo que sentía que la independencia que tenía la marca para hablar sobre temas y eventos sociales se había perdido ante Unilever.

“Durante más de 20 años bajo su propiedad, Ben & Jerry’s se levantó y se pronunció en apoyo de la paz, la justicia y los derechos humanos, no como conceptos abstractos, sino en relación con eventos reales que suceden en nuestro mundo”, escribió. “Esa independencia existió en gran parte debido al acuerdo de fusión único que Ben y yo negociamos con Unilever, uno que consagró nuestra misión y valores sociales en la estructura de gobierno de la empresa a perpetuidad. Es profundamente decepcionante llegar a la conclusión de que esa independencia, la base misma de nuestra venta a Unilever, se ha ido”.

Greenfield dijo que la pérdida de independencia se producía “en un momento en que la administración actual de nuestro país está atacando los derechos civiles, los derechos de voto, los derechos de los inmigrantes, las mujeres y la comunidad LGBTQ”.

“Defender los valores de la justicia, la equidad y nuestra humanidad compartida nunca ha sido más importante, y sin embargo, Ben & Jerry’s ha sido silenciado, marginado por temor a molestar a los que están en el poder”, dijo. “Es fácil levantarse y hablar cuando no hay nada en riesgo. La verdadera prueba de los valores es cuando los tiempos son desafiantes y tienes algo que perder”.

Greenfield señaló que Ben & Jerry’s, famoso por sus coloridos envases de helado con nombres de sabores como Cherry Garcia y Phish Food, “siempre fue algo más que solo helado; era una forma de difundir el amor e invitar a otros a la lucha por la equidad, la justicia y un mundo mejor”.

Unilever, con sede en Londres, está dividiendo su negocio de helados, incluyendo Ben & Jerry’s, en una empresa independiente llamada The Magnum Ice Cream Company.

Un portavoz de Magnum dijo en un comunicado el miércoles que estaría eternamente agradecido a Greenfield por sus contribuciones a Ben & Jerry’s y le agradeció por su servicio, pero no estaba de acuerdo con su punto de vista.

“No estamos de acuerdo con su perspectiva y hemos tratado de involucrar a ambos cofundadores en una conversación constructiva sobre cómo fortalecer la poderosa posición de Ben & Jerry’s basada en valores en el mundo”, dijo el portavoz.

Magnum dijo que sigue comprometido con la misión de Ben & Jerry’s y sigue “enfocado en llevar adelante el legado de paz, amor y helado de esta marca icónica y muy querida”.

Ben & Jerry's apoyan a Bernie Sanders con helado en evento de campaña. (Steven Senne)

Ben & Jerry’s ha estado en desacuerdo con Unilever por un tiempo. En marzo, Ben & Jerry’s dijo que su CEO fue removido ilegalmente por Unilever en represalia por el activismo social y político del fabricante de helados.

En una presentación ante un tribunal federal, Ben & Jerry’s dijo que Unilever informó a su junta directiva el 3 de marzo que estaba removiendo y reemplazando al CEO de Ben & Jerry’s, David Stever. Ben & Jerry’s dijo que eso violaba su acuerdo de fusión con Unilever, que establece que cualquier decisión con respecto a la remoción de un CEO debe venir después de una consulta con un comité asesor de la junta directiva de Ben & Jerry’s.

Unilever dijo en un comunicado en ese momento que esperaba que la junta directiva de Ben & Jerry’s participara en el proceso acordado.

Unilever adquirió Ben & Jerry’s en 2000 por $326 millones. En ese momento, Ben & Jerry’s dijo que la asociación ayudaría a la empresa progresista de helados con sede en Vermont a expandir su misión social.

Otras controversias

Pero últimamente, el matrimonio no ha sido feliz. En 2021, Ben & Jerry’s anunció que dejaría de servir a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada y en el este de Jerusalén en disputa. Al año siguiente, Unilever vendió su negocio israelí a una empresa local que dijo que vendería Ben & Jerry’s bajo su nombre hebreo y árabe en todo Israel y Cisjordania.

En marzo de 2024, Unilever anunció la descisión del negocio de helados, incluyendo Ben & Jerry’s, para fines de 2025 como parte de una reestructuración mayor. Unilever también posee marcas de higiene personal como el jabón Dove y marcas de alimentos como la mayonesa Hellmann’s.

Pero la acritud continuó. En noviembre, Ben & Jerry’s demandó a Unilever en un tribunal federal en Nueva York, acusándola de silenciar las declaraciones de Ben & Jerry’s en apoyo de los palestinos en la guerra de Gaza.