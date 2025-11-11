El diamante “Mellon Blue” se vende por $26.6 millones en una subasta suiza

Un diamante azul de casi 10 quilates se ha vendido en una subasta en Suiza por 20.5 millones de francos suizos (26.6 millones de dólares), tasas incluidas.

Se esperaba que el “Mellon Blue”, de 9.51 quilates y forma de pera -bautizado así en honor de la fallecida mecenas estadounidense Rachel “Bunny” Mellon- alcanzara un precio de entre 20 y 30 millones de dólares en la subasta de Christie’s del martes.

La casa dijo que la piedra estaba en el rango estimado. El precio final incluye la “prima del comprador” y otros gastos.

“No ha sido el momento deslumbrante que esperaba”, declaró Tobias Kormind, director general de la joyería en línea 77 Diamonds. Según Kormind, la gema estaba “llamada a ser la estrella de la temporada”, pero se vio lastrada por el ambiente general del mercado.

“Las tensiones geopolíticas -desde la guerra en Ucrania hasta los aranceles de Trump- y una economía china debilitada que mantuvo alejados a muchos compradores habituales, dejaron al salón claramente cauto”, dijo en un comunicado.

El subastador Rahul Kadakia, presidente del grupo global de lujo de Christie’s, celebró un “momento notable” para su equipo, “que evidencia el apetito de élite entre los coleccionistas por gemas extraordinarias y con historia”.

Estaba muy lejos de la venta máxima de un diamante azul: Christie’s dice que su precio más alto para un diamante azul vívido se estableció en Ginebra en 2016, cuando el Oppenheimer Blue de 14.62 quilates se vendió por más de 57 millones de dólares.

El Mellon Blue fue vendido previamente en 2014, el año en que Mellon murió, por $32.6 millones, que fue uno de los precios más altos jamás pagados por un diamante de color en una subasta, dice Christie’s.

Durante décadas, la piedra formó parte de la colección privada de Mellon.

Max Fawcett, jefe mundial de joyería de Christie’s, dijo que el Mellon Blue era distinto de la gran mayoría de las gemas modernas a las que se han añadido facetas y se han modificado para realzar el color.

“Cuando tienes una gran forma y un gran color, estás ante la gema de las gemas”, dijo el viernes, señalando la calificación de la piedra como Fancy Vivid Blue e Internally Flawless por el Instituto Gemológico de América. “Eso es lo que es”.