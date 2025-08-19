El Hospital El Maestro despide a casi el 30% de sus empleados

El Hospital El Maestro confirmó este martes que despidió a casi el 30% de sus trabajadores como parte de un “proceso de reestructuración operacional”.

Concretamente, 62 de los 217 empleados del hospital localizado en Hato Rey recibieron cartas de despido con efectividad inmediata.

“Ha sido un proceso complejo que ha requerido decisiones difíciles, pero siempre manejadas con la mayor sensibilidad y respeto hacia nuestro personal y pacientes. Nuestra prioridad es y seguirá siendo garantizar la calidad del servicio”, expresó Pablo Serrano, portavoz de la entidad e integrante de su junta de directores, en declaraciones escritas enviadas a este diario.

Serrano agregó que el plan incluye reducir a 18, el número de camas disponibles.

Asimismo, se informó que el hospital continuará ofreciendo servicios en su sala de emergencias y laboratorios así como a través del Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

“Al igual que el Hospital de Maestro, el sector hospitalario en Puerto Rico y a nivel global ha experimentado un gran impacto en la última década por factores como el aumento en los costos operacionales, la emigración de profesionales de la salud y la pandemia, entre muchos otros. Anunciaremos oportunamente cualquier medida adicional que sea necesaria para proteger las finanzas del hospital y salvaguardar la calidad de servicio a nuestros pacientes”, reiteró Serrano.

A inicios de este mes, El Nuevo Día informó que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos embargó las cuentas del hospital.

Desde diciembre de 2022, el hospital baraja diversas alternativas para atender los problemas económicos que enfrenta, incluyendo acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal, vender activos o seleccionar un operador privado.

Mientras identifican una solución, el hospital ha incumplido con el pago de la nómina en múltiples ocasiones, la última en mayo pasado. La primera vez que el hospital no pagó el salario a sus empleados, debido a insuficiencia de fondos, fue en 2023.

A tenor con fuentes, el hospital arrastra acreencias por $36 millones.