Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
89°bruma
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 08:34 PM
S&P 500
6407.60
-0.64%
·
Dow Jones
44874.67
-0.08%
·
Nasdaq
21308.58
-1.49%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Hospital El Maestro despide a casi el 30% de sus empleados

La institución hospitalaria también redujo la cantidad de camas disponibles

19 de agosto de 2025 - 3:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Hospital El Maestro fue fundado en 1959. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El Hospital El Maestro confirmó este martes que despidió a casi el 30% de sus trabajadores como parte de un “proceso de reestructuración operacional”.

RELACIONADAS

Concretamente, 62 de los 217 empleados del hospital localizado en Hato Rey recibieron cartas de despido con efectividad inmediata.

“Ha sido un proceso complejo que ha requerido decisiones difíciles, pero siempre manejadas con la mayor sensibilidad y respeto hacia nuestro personal y pacientes. Nuestra prioridad es y seguirá siendo garantizar la calidad del servicio”, expresó Pablo Serrano, portavoz de la entidad e integrante de su junta de directores, en declaraciones escritas enviadas a este diario.

Serrano agregó que el plan incluye reducir a 18, el número de camas disponibles.

Asimismo, se informó que el hospital continuará ofreciendo servicios en su sala de emergencias y laboratorios así como a través del Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

“Al igual que el Hospital de Maestro, el sector hospitalario en Puerto Rico y a nivel global ha experimentado un gran impacto en la última década por factores como el aumento en los costos operacionales, la emigración de profesionales de la salud y la pandemia, entre muchos otros. Anunciaremos oportunamente cualquier medida adicional que sea necesaria para proteger las finanzas del hospital y salvaguardar la calidad de servicio a nuestros pacientes”, reiteró Serrano.

A inicios de este mes, El Nuevo Día informó que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos embargó las cuentas del hospital.

Desde diciembre de 2022, el hospital baraja diversas alternativas para atender los problemas económicos que enfrenta, incluyendo acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal, vender activos o seleccionar un operador privado.

Mientras identifican una solución, el hospital ha incumplido con el pago de la nómina en múltiples ocasiones, la última en mayo pasado. La primera vez que el hospital no pagó el salario a sus empleados, debido a insuficiencia de fondos, fue en 2023.

A tenor con fuentes, el hospital arrastra acreencias por $36 millones.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de de esta historia.

Tags
Despidos
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: