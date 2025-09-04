El Hospital El Maestro no apelará orden de cierre que emitió el Departamento de Salud

El Hospital El Maestro no apelará mañana, viernes, la orden de cierre que el Departamento de Salud emitió en su contra la semana pasada.

Por el contrario, el hospital solicitó a la agencia la cancelación de la vista administrativa que se celebraría en la sede de la agencia, confirmó Víctor Bonilla, presidente de la junta de directores.

La institución, además, solicitó una prórroga que permita el cierre temporal del hospital hasta que se radique oficialmente una enmienda al Certificado de Necesidad y Convenviencia (CNC) por motivo de un cierre total y permanente o que ocurra un cambio de dueño.

Esto último, deberá ser aprobado por el Tribunal de Quiebras federal, ya que El Maestro se acogió a la bancarrota tras acumular deudas por casi $40 millones.

De igual manera, el hospital solicitó a Salud que no revoque las licencias operacionales aplicables, con el objetivo de no afectar las negociaciones con compradores o administradores potenciales.

El jueves pasado, Salud emitió una Orden de Acción Inmediata, que dispuso el cierre del hospital del Maestro en un plazo de 24 horas.

A juicio de Bonilla, tal orden imposibilitó “acciones adicionales” para poner en vigor unas medidas propuestas por el hospital.

“Dicha orden fue acatada y cumplimos con el plazo ordenado mediante el traslado adecuado de pacientes y notificación al personal. De igual forma accedimos a que el Departamento de Salud estableciera un centro de orientación y empleo dentro del hospital que proveyera alternativas al equipo humano que cesaba labores. En la actualidad continuamos evaluando ofertas de prospectos, por lo que solicitamos al Departamento una prórroga para la conservación de las licencias operacionales, lo cual es un factor clave en este tipo de negociaciones”, expresó Bonilla en un comunicado de prensa.

Esta semana, El Maestro consiguió acceso a casi $500,000, luego de que el juez de quiebras, Enrique Lamoutte Inclán, avaló un acuerdo entre el hospital y Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), que permite el “uso limitado” de un colateral en efectivo.