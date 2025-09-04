Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
4 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 07:49 PM
S&P 500
6451.53
-0.24%
·
Dow Jones
45319.25
-0.68%
·
Nasdaq
21509.88
0.06%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Hospital El Maestro no apelará orden de cierre que emitió el Departamento de Salud

La institución solicitó cancelar una vista administrativa pautada para mañana, viernes

4 de septiembre de 2025 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Hospital El Maestro operó hasta el viernes de la semana pasada. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El Hospital El Maestro no apelará mañana, viernes, la orden de cierre que el Departamento de Salud emitió en su contra la semana pasada.

RELACIONADAS

Por el contrario, el hospital solicitó a la agencia la cancelación de la vista administrativa que se celebraría en la sede de la agencia, confirmó Víctor Bonilla, presidente de la junta de directores.

La institución, además, solicitó una prórroga que permita el cierre temporal del hospital hasta que se radique oficialmente una enmienda al Certificado de Necesidad y Convenviencia (CNC) por motivo de un cierre total y permanente o que ocurra un cambio de dueño.

Esto último, deberá ser aprobado por el Tribunal de Quiebras federal, ya que El Maestro se acogió a la bancarrota tras acumular deudas por casi $40 millones.

De igual manera, el hospital solicitó a Salud que no revoque las licencias operacionales aplicables, con el objetivo de no afectar las negociaciones con compradores o administradores potenciales.

El jueves pasado, Salud emitió una Orden de Acción Inmediata, que dispuso el cierre del hospital del Maestro en un plazo de 24 horas.

A juicio de Bonilla, tal orden imposibilitó “acciones adicionales” para poner en vigor unas medidas propuestas por el hospital.

“Dicha orden fue acatada y cumplimos con el plazo ordenado mediante el traslado adecuado de pacientes y notificación al personal. De igual forma accedimos a que el Departamento de Salud estableciera un centro de orientación y empleo dentro del hospital que proveyera alternativas al equipo humano que cesaba labores. En la actualidad continuamos evaluando ofertas de prospectos, por lo que solicitamos al Departamento una prórroga para la conservación de las licencias operacionales, lo cual es un factor clave en este tipo de negociaciones”, expresó Bonilla en un comunicado de prensa.

Esta semana, El Maestro consiguió acceso a casi $500,000, luego de que el juez de quiebras, Enrique Lamoutte Inclán, avaló un acuerdo entre el hospital y Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), que permite el “uso limitado” de un colateral en efectivo.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

Tags
Hospitales
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: