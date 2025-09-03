Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
80°ligeramente nublado
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:40 AM
S&P 500
6451.53
-0.24%
·
Dow Jones
45319.25
-0.68%
·
Nasdaq
21509.88
0.06%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Maestro consigue acceso a casi medio millón de dólares

La institución de salud logró que el Tribunal de Quiebras federal avalara un acuerdo con Banco Popular

3 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Hospital El Maestro cerró el viernes pasado por orden del Departamento de Salud. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El juez del Tribunal de Quiebras federal en San Juan, Enrique Lamoutte Inclán, avaló este martes el acuerdo entre el Hospital El Maestro y Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), que permite a la institución de salud acceder a casi $500,000 en medio de la crisis de liquidez que enfrenta.

RELACIONADAS

La determinación se produce a solo días que El Maestro cesó operaciones por orden del Departamento de Salud.

En concreto, el hospital tendrá acceso a $440,153.41 del efectivo que mantiene como colateral de su deuda de largo plazo (hipoteca) con BPPR.

De acuerdo con la orden firmada por Lamoutte Inclán, el acuerdo “beneficia al deudor, a su patrimonio y a sus acreedores”, al tiempo que “es esencial para preservar el valor de la empresa del deudor y es necesaria para evitar un daño inmediato e irreparable a la misma y a su patrimonio”.

"Nunca pensé que esto fuera a pasar”: así se enteraron del cierre del Hospital El Maestro

"Nunca pensé que esto fuera a pasar”: así se enteraron del cierre del Hospital El Maestro

Reina la tristeza entre empleados y pacientes de la institución de salud debido a su clausura.

En una moción sometida el jueves pasado, El Maestro indicó que el dinero se usaría “para cubrir los gastos críticos necesarios para el mantenimiento del colateral inmobiliario, preservar la continuidad del negocio del hospital y los servicios necesarios que presta”.

No obstante, la institución fue forzada a cesar operaciones el viernes pasado, luego de que el Departamento de Salud determinó que el hospital no estaba en condiciones de continuar recibiendo pacientes.

Con el cierre, El Maestro despidió a sobre 140 empleados, en su mayoría, enfermeros y personal administrativo.

En el hospital, siguen trabajando apenas unas 15 personas en las áreas de mantenimiento, seguridad y expedientes.

La gerencia de El Maestro podrá apelar el viernes próximo la orden de cierre que emitió Salud en una vista administrativa que se celebrará en la sede de la agencia, en Río Piedras.

El hospital, fundado en 1959, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal la semana pasada, tras acumular acreencias por $39.6 millones.

Según el recurso judicial, $25 millones corresponden a deuda no asegurada y $14.2 millones a deuda asegurada.

Por ejemplo, la deuda con LUMA Energy asciende a $11.6 millones, la deuda con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es de $3.8 millones y las acreencias con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) alcanzan los $834,536.

También arrastra una deuda de $1.7 millones relacionada a un caso de impericia médica, según documentos judiciales.

Además, adeuda millones de dólares al Departamento de Hacienda, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) por retenciones hechas a los empleados que nunca remitió.

Tags
HospitalesAsociación de Maestros de Puerto RicoQuiebras
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: