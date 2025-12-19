Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El mundo de la publicidad se despide de Ileana Font

El deceso de Font, una de las fundadoras de la firma Lopito, Ileana & Howie, se dio a conocer hoy por su socio Carlos “Pepe” Rodríguez

19 de diciembre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ileana Font, publicista fundadora de la agencia Lopito, Ileana & Howie. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La industria publicitaria puertorriqueña sufre una pérdida al despedir a Ileana Font, una de las fundadoras de la firma de publicidad Lopito, Ileana & Howie (LIH).

Carlos “Pepe” Rodríguez, socio de LIH, dio a conocer la noticia del deceso de Font en la mañana de este viernes en comunicado de prensa.

“Ileana fue una creativa brillante y empresaria estratégica, que rompió barreras en la publicidad con sus ideas innovadoras y enfoque creativo. Como primera mujer en presidir una de las diez agencias de publicidad más grandes en la isla, su legado nos sirve de inspiración a todos”, expresó Rodríguez.

“Lamentamos profundamente la pérdida de Ileana. Hoy los empleados de Lopito, Ileana & Howie nos despedimos de ella, pero sus enseñanzas seguirán presentes en nuestro trabajo diario. Ileana siempre ha sido inspiración para continuar moviendo la rueda de nuestro triciclo, ícono que representa nuestros tres socios fundadores”, añadió Alexandra Caraballo, Gerente General de LIH.

Ileana era una conocedora de las artes y amante de la cultura puertorriqueña. Su buen gusto fue reconocido en múltiples ocasiones, siendo elevada al salón de la fama de las mujeres mejores vestidas de Puerto Rico. Fue una mujer vanguardista, activista y propulsora del liderato de la mujer en una industria dominada por hombres.

Su pasión por la publicidad la convirtió en una verdadera maestra y referente de campañas memorables que hicieron historia en Puerto Rico en las décadas de los ’70, ’80 y ’90, incluyendo famosos jingles que todavía se escuchan.

La agencia informó que más adelante se darán a conocer los detalles de la ceremonia en recordación de la vida y el legado de Ileana.

Por su parte, Iván Santos, presidente de la Asociación Publicitaria de Puerto Rico, lamentó el fallecimiento de Font, a quien describió como “figura fundamental y pionera de nuestra industria, y cofundadora de Lopito, Ileana & Howie, una de las agencias que marcó un antes y un después en la historia de la publicidad puertorriqueña”.

“Ileana Font fue una profesional visionaria que, desde la fundación de LIH en 1972, contribuyó de manera decisiva a profesionalizar la práctica publicitaria en Puerto Rico y a demostrar que las ideas creadas desde aquí podían competir con excelencia, rigor estratégico y una profunda conexión con nuestra identidad cultural. Su legado no solo vive en las campañas y marcas que ayudó a construir, sino también en las generaciones de publicistas que encontraron en su liderazgo un ejemplo de compromiso, sensibilidad y respeto por la creatividad local”, agregó.

La resaltó como “una precursora del liderato femenino en una industria históricamente dominada por hombres, abriendo espacios y caminos para que muchas mujeres pudieran desarrollarse y liderar dentro del mundo de las comunicaciones y la publicidad en Puerto Rico”.

“En nombre de toda la matrícula de la Asociación Publicitaria de Puerto Rico, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y al equipo de Lopito, Ileana & Howie. Honramos su vida, celebramos su aportación invaluable y agradecemos el legado que deja en nuestra industria y en el país”, puntualizó.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
