Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Nuevo Día logra nominación a los premios INMA por el proyecto “Al Son de Aquí”

La iniciativa figura entre los finalistas de la competencia internacional, que este año recibió 960 propuestas de medios de 46 países

5 de marzo de 2026 - 5:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
11 de julio, 2025 San Juan, Puerto Rico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot Primer día de la residencia de Bad Bunny “No Me Quiero Ir de Aquí” en las afueras del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Foto por Stephanie Rojas Rodríguez
El Fan Fest a las afuera del Coliseo de Puerto Rico reunió a más de un millón de asistentes durante el periodo de la residencia. (Stephanie Rojas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El proyecto “Al Son de Aquí”, de El Nuevo Día, fue nominado como finalista en los INMA Global Media Awards 2026, una competencia de la International News Media Association (INMA, en inglés) que reconoce iniciativas innovadoras en la industria de medios y que este año recibió 960 propuestas de 46 países.

La iniciativa, desarrollada por GFR Media, compite en la categoría de “Mejor Uso de un Evento para Fortalecer una Marca de Noticias”, que destaca iniciativas que aprovechan eventos de gran impacto para fortalecer la conexión entre los medios y sus audiencias.

“Al Son de Aquí” surgió en el contexto de la residencia histórica de conciertos del artista urbano Bad Bunny en Puerto Rico, como parte de una cobertura especial que buscó crear una experiencia cultural y periodística que acompañara el evento.

“Esta importante nominación valida las capacidades y fortalezas de GFR Media como empresa de medios para posicionar sus marcas, en este caso El Nuevo Día, como el principal periódico del país. La diversidad de iniciativas desarrolladas alrededor del proyecto ‘Al Son de Aquí’ permitió reforzar ante las audiencias nuestra cobertura cultural y de entretenimiento en el contexto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico”, expreso la editora en jefe de GFR Media, Yalixa Rivera Cruz, tras el anuncio.

“Fue un esfuerzo multiplataforma que integró el periódico impreso con cobertura regular y ediciones especiales, así como un espacio destacado en nuestra página digital, elnuevodia.com, además de las redes sociales. A esto se sumó la participación de otras unidades del negocio que fueron esenciales para el éxito del proyecto, como BrandStudio y eMotions”, agregó Rivera Cruz.

Como parte de la iniciativa, El Nuevo Día desarrolló el micrositio especial “Al Son de Aquí”, que ofreció información, tanto en español como en inglés, sobre la residencia y destacó la historia de la música puertorriqueña a través de varios géneros musicales.

Además, el periódico publicó suplementos especiales y una guía para visitantes, con contenido dirigido tanto a residentes como a turistas que llegaron a la isla para disfrutar de la serie de conciertos.

El proyecto también incluyó una experiencia presencial con exhibiciones, kioscos y música, que se extendió durante las 10 semanas de conciertos.

Así se vive la experiencia en "Al Son de Aquí Fan Fest"

Así se vive la experiencia en "Al Son de Aquí Fan Fest"

Si vienes para el concierto de Bad Bunny no olvides pasar frente al Coliseo de Puerto Rico.

“Al Son de Aquí” generó más de 209,000 visualizaciones de página, mientras que una entrevista exclusiva con el mismo Bad Bunny, publicada en la edición EXTRA, superó las 100,000 visualizaciones, posicionándose entre los contenidos más consumidos del año.

De igual forma, el Fan Fest reunió a más de un millón de asistentes durante el tiempo que duró la residencia.

Entre los esfuerzos culturales del proyecto también se incluyó “PR en Lienzo”, que contó con la participación de 170 estudiantes de las artes.

Los ganadores de los INMA Global Media Awards 2026 se anunciarán el 7 de mayo durante el INMA World Congress of News Media, que se celebrará en Berlín, Alemania.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
