El Nuevo Día y Primera Hora consolidan su liderato tras evolución a 100% digital

A seis semanas de su cambio a formato 100% digital, El Nuevo Día y Primera Hora (PH) consolidan su liderato en el consumo de noticias en Puerto Rico, informó este jueves GFR Media, casa editora de ambos periódicos.

El uso del ePaper de El Nuevo Día aumentó un 151%; las suscripciones nuevas aumentaron un 29%; y “Lo de Hoy”, el nuevo programa digital de noticias en vivo, alcanzó sobre 3.5 millones de visualizaciones acumuladas en el website y las plataformas sociales del medio.

Por su parte, PH registró un aumento de 2.8 a sobre 3.1 millones de usuarios únicos, según las herramientas de análisis de datos. GFR Media además informó un aumento de sobre 56% en la inversión de clientes en los productos digitales de la empresa.

Los resultados de las primeras seis semanas confirman que los lectores respaldaron la evolución.

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“Hoy podemos confirmar que El Nuevo Día y PH han logrado una evolución exitosa al formato 100% digital. Antes del anuncio ya éramos los líderes indiscutibles en Puerto Rico; hoy hemos consolidado ese liderato”, expresó María Luisa Ferré Rangel, Publisher de GFR Media.

“El esfuerzo, que contó con el apoyo de todos los empleados que laboran en la empresa, partió de una estrategia integral enfocada primordialmente en la inigualable calidad periodística de nuestros medios; la optimización de los contenidos a los múltiples formatos digitales con un enfoque en las necesidades de nuestras audiencias; y la evolución constante de nuestro producto periodístico. En esta nueva etapa, los lectores nos han respaldado, y los números así lo confirman”, añadió.

Consolidación de liderato: mayor accesibilidad y más suscriptores digitales

“Las primeras seis semanas confirman que tomamos la decisión correcta, en el momento correcto. Seguimos invirtiendo en tecnología y en contenido para que El Nuevo Día y PH sigan liderando, y para ofrecerles a nuestros clientes la cartera de productos mediáticos de mayor alcance y más amplia del país: la audiencia de noticias digitales más grande de Puerto Rico, en la Isla y en la diáspora, en un entorno de confianza que solo da el periodismo de calidad. Y les damos lo que el papel no podía dar: saber quién ve cada anuncio, en qué formato y desde dónde, con resultados medibles”, afirmó Rafael Lama, principal oficial ejecutivo de GFR Media.

El Nuevo Día mantiene su modelo de suscripción, pero ahora es mucho más accesible. La suscripción 100% digital Premium a El Nuevo Día tiene un costo promedio de 80% menos de lo que costaba la suscripción Premium con el periódico impreso. Esta cifra no incluye el IVU ni ofertas. Desde el 28 de septiembre se reflejó un crecimiento de 29% en las personas que se suscribieron por primera vez a El Nuevo Día.

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El ePaper, la edición diaria completa en formato de periódico digital, está disponible libre de costo, con la jerarquía noticiosa de cada día. Este formato ha registrado un aumento de 151% desde el 28 de septiembre, cuando El Nuevo Día concretó su evolución al 100% digital. Los lectores acceden al ePaper como periódico de récord para enterarse de las noticias más importantes del día y luego pueden suscribirse a elnuevodia.com para las actualizaciones del día y acceso a la gran cantidad de contenido premium y videos publicados 24/7 en su plataforma.

“Lo de Hoy”, el nuevo video podcast y programa digital de noticias en vivo de El Nuevo Día, transmitido de lunes a jueves a las 8:00 a.m. y moderado por el periodista José Orlando Delgado Rivera, logró alcanzar durante la etapa de lanzamiento sobre 3.5 millones de visualizaciones acumuladas, específicamente en el website y todas las plataformas sociales de El Nuevo Día.

Los invitados al programa “Lo De Hoy” han incluido figuras claves del quehacer del País, entre ellas la gobernadora de Puerto Rico, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington y el presidente del Senado.

Por ejemplo, una de las entrevistas exclusivas en el programa “Lo De Hoy” de El Nuevo Día, trabajada como una estrategia de contenido entre plataformas, alcanzó una difusión de más de 1.7 millones de visualizaciones acumuladas en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y generó 25,000 clic hacia elnuevodia.com.

Por su parte, PH sigue siendo de acceso libre, sin costo para el lector. Desde el 28 de septiembre el periódico digital registró un aumento de 2.8 a sobre 3.1 millones de usuarios únicos. PH sigue liderando con su estilo refrescante, con un periodismo cercano a las comunidades y a la gente, y con su abrazo a la diáspora a través de secciones protagónicas como Boricuas en la Luna.

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“La evolución de El Nuevo Día y PH a 100% digital ha sido un éxito porque, una vez más, evolucionamos junto a Puerto Rico. Por más de 100 años nos hemos transformado al paso del País, y en cada etapa nuestros lectores nos han acompañado con su confianza. Esa confianza no se da por sentada: se gana todos los días, con periodismo de calidad”, destacó María Eugenia Ferré Rangel, presidenta de la junta de GFR Media.

Periodismo en todos los formatos

“Nuestro compromiso con el periodismo es el mismo: riguroso, confiable y al servicio de Puerto Rico. Lo que crece es lo que podemos hacer con él. Desde la evolución, nuestras redacciones trabajan con mayor agilidad: pensamos cada historia desde el principio para la plataforma donde está el lector y ampliamos la cobertura de cada noticia importante en todos los formatos”, señaló Yalixa Rivera, principal oficial de contenido de GFR Media.

“El Nuevo Día es el periódico de récord de Puerto Rico, el único medio en la isla en contar con el prestigioso sello de The Trust Project y el que lidera la conversación pública del País todos los días; PH hace la noticia útil para su lector, siempre con el pulso en lo que mueve a las audiencias y lo que marca tendencia. Hoy esa conversación llega a más gente, y más rápido”, sostuvo Rivera.

La evolución a 100% digital permite a las redacciones de El Nuevo Día y PH contar cada historia en el formato que mejor la cuenta: texto, video, redes sociales y transmisión en vivo. Ambos medios son los únicos en Puerto Rico que tienen presencia activa en todos los canales masivos de redes sociales, incluyendo Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y WhatsApp, con estrategias hechas a la medida en cada uno de ellos.

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Educación digital

A partir del anuncio del cambio a 100% digital, GFR Media impulsa un programa de esfuerzos propios, y otros junto a marcas y organizaciones aliadas, para orientar a los lectores sobre el uso de las plataformas digitales de El Nuevo Día y PH y el ePaper, la réplica del periódico. Estos esfuerzos se enfocan en los adultos mayores, pero sirven a todas las audiencias: a quien lee por primera vez en el celular, a quien activa su cuenta digital y a los acompañantes que les ayudan.

Entre ellos, orientaciones en algunos de los principales centros comerciales de Puerto Rico; la producción y difusión de videos educativos; esfuerzos en coordinación con la organización AARP; y la participación en la serie de eventos “Encuentro Dorado” de Triple S Advantage y en el “Tech Day de Uber Seniors”, donde adultos mayores de distintos centros y organizaciones aprendieron a acceder a El Nuevo Día y PH desde sus dispositivos. Estos esfuerzos enseñan de forma práctica destrezas esenciales: el manejo básico de teléfonos inteligentes y tabletas, cómo acceder a las páginas web y a las aplicaciones de ambos periódicos, y la seguridad digital, para prevenir el fraude y proteger los datos personales al navegar en internet.

Alternativas para los lectores

El ePaper es el puente visual: reproduce exactamente el diseño y la diagramación del periódico impreso y permite hojear las páginas en pantalla. Tutoriales en video en las plataformas de GFR Media muestran, paso a paso, cómo navegarlo. Los suscriptores del impreso cuentan con incentivos y una migración asistida a su suscripción digital, y Servicio al Cliente acompaña a quien necesite ayuda para activar su cuenta, en el 787-641-8800.