A casi un siglo de su construcción, el parador Guánica 1929 no solo se mantiene como un símbolo de la época dorada de la desaparecida central azucarera en el barrio Ensenada, sino como signo de la fortaleza de los guaniqueños, tras los sismos que sacudieron el pueblo en el 2020.

La histórica hospedería, no solo soportó los fuertes remezones, sino que demostró ser una edificación completamente segura, atestiguó José Enrique López, uno de los cuatro propietarios del parador.

“Es donde más seguro yo me puedo sentir. De verdad que sí. Sé la fundación que tiene el edificio. De hecho, cuando empezaron los terremotos, como a las cuatro semanas, vino el director de FEMA aquí, se quedó y esa noche tembló. Él se levantó como a las 3:00 a.m., bajó, inspeccionó y dijo: ‘Este edificio está listo para seguir operando, no hay por qué tener miedo’”, contó López, quien administra el negocio en sociedad con Christian Rivera, Juan Rodríguez y Ana Cristina López.

De hecho, después de los terremotos, las habitaciones del parador estuvieron ocupadas por personal de FEMA y familias afectadas por la emergencia durante casi un año. Pero hoy día, Guánica 1929 recibe huéspedes locales e internacionales.

“En el verano esto ha estado completamente lleno”, agregó el administrador sobre la hospedería de ambiente familiar, que emplea a 20 personas y forma parte de la Asociación de Paradores de Puerto Rico. El parador está certificado por la página de viajeros frecuentes TripAdvisor.

Somos Guánica

Guánica 1929 cuenta con 27 habitaciones. Combina una decoración sencilla y pintoresca piscina, estacionamiento, internet y restaurante.

Uno de los mayores atractivos del parador es que ofrece la opción “all inclusive”, que incluye desayuno, almuerzo y cena como parte del paquete de la estadía.

Legado histórico

Originalmente, el parador se conoció como el Hotel Americano. Fue renovado a su actual estructura en el año 1929 con la arquitectura clásica de la época. Se inauguró a principios del siglo XX para servir a la recién establecida central azucarera de Guánica, como una de las primeras hospederías en la isla establecidas bajo el nuevo gobierno. El entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, se hospedó en las facilidades en 1906.