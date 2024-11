El Viernes del Madrugador transcurre con pocas quejas por parte de los consumidores

Desde las 3:30 a.m. de este viernes, día en que da inicio la temporada navideña 2024, los inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) están en la calle visitando centenares de comercios en toda la isla.

Hasta las 11:00 a.m., la agencia había emitido una sola multa, indicó el secretario interino Francisco González de la Matta en conferencia de prensa. El funcionario no identificó el comercio multado, pero señaló que está en la región de San Juan y la infracción fue por no tener la tabla de descuentos visible.